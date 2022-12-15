Göz kuruluğuna nedir, göz kuruluğuna ne iyi gelir?

Havalardaki nem miktarının azaldığı kış aylarına girdiğimiz bu günlerde daha yaygın olarak görülen şikayetlerin başında göz kuruluğu hastalığı geliyor. Göz kuruluğuna ne iyi gelir, göz kuruluğu neden olur?

GÖZ KURULUĞU NEDEN OLUR?

Göz kuruluğu, gözyaşlarının gözler için gerekli nemlendirmeyi sağlayamadığında ortaya çıkan yaygın bir durumdur. Gözyaşları birçok nedenden dolayı gözleri nemlendirmede yetersiz kalabilir. Yetersiz gözyaşları göz kuruluğuna sebep olabilirken, göz yaşının kalitesiz olması da yine kuruluğa sebep olur. Bu durumun geçici veya kronik olma ihtimali vardır. Göz kuruluğunun kronik olması bu sorunun uzun süredir devam ettiği anlamına gelir. Kronik olması durumunda belirtiler zaman zaman iyileşme gösterebilir, ancak göz kuruluğu tamamen ortadan kalkmaz. Göz kuruluğunun kronik olması çoğunlukla yeterli gözyaşı üretilemediğinde ortaya çıkar. Bunun nedeni gözyaşlarının çok hızlı buharlaşması olabilir. Ayrıca gözün içinde veya göz çevresinde iltihaplanma olmuş olma ihtimali de vardır. Geçici göz kuruluğu ise genellikle çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkar. Kontakt lens kullanımından dolayı veya kuru bir ortamda uzun süre bulunmak nedeniyle semptomlar ortaya çıkar. Göz kuruluğunun kronik olması genellikle altta yatan başka bir durumdan kaynaklanır. Göz bezlerindeki ve göz civarındaki cilt hastalıkları ve alerjik durumların hepsi kronik göz kuruluğuna sebep olabilir. Tüm bunlara rağmen göz kuruluğunun tedavisi açısından birçok yöntem mevcuttur.

REKLAM

GÖZ KURULUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Göz kuruluğu nedeni ile görüş kalitesinde düşüş ve bulanık görme gibi bulgularla sıklıkla karşılaşıldığını belirten Göz Hastalıkları ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, “Gözümüzün ön kısmını toz, rüzgar gibi dış etkenlerden, bazı mikroorganizmalardan koruyan bir dış tabaka vardır. Bu tabaka gözümüzü ıslak tutarak nem dengesini düzenler. Bu bölgedeki düzensiz ya da eksik olması hali sonucu karşımıza çıkan göz kuruluğu, bazı şikayetler ile kendisini belli eder. Göz kuruluğu, gözyaşımızın yeterli oranda salgılanamamasına veya daha sık olarak çevresel faktörlerle gözyaşının buharlaşmasındaki artışa bağlı oluşan bir hastalıktır. Gözyaşımız korneamızı besleyerek yüzey hücrelerini nemlendirir ve korneamız pürüzsüz bir optik yüzey haline gelir. Sanıldığının aksine göz yaşımız sadece sudan oluşmaz; yağ, su ve mukus olmak üzere 3 ayrı bileşenden oluşur. Bu bileşenlerden birinde görülen eksiklik, gözyaşımızın hızlı buharlaşmasına, korneamızın eşit şekilde beslenememesine ve böylece göz kuruluğuna sebep olmaktadır.” şeklinde konuştu.

REKLAM

GÖZ KURULUĞU TEDAVİSİ

Göz kuruluğu günümüz yaşam tarzından dolayı çok yaygın olduğundan en çok sorulan sorulardan birisi göz kuruluğuna ne iyi gelir sorusudur. Özellikle yaz aylarında kullanılan klima ve vantilatörden kaynaklanan hava akımlarından kaçınmak göz kuruluğu oluşmasını önler. Yine yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmak da bunu önlemek için etkili bir yoldur. Kış aylarında ise evlerde doğal olmayan ısıtma yöntemleri havanın kurumasına neden olur. Bu nedenle gözler daha fazla kurur. Bunun önlenebilmesi için evin havasının özel cihazlarla nemlendirilmesi veya kalorifer peteklerinin üzerine buharlaşarak havayı nemlendirecek su koyulması gerekir. Sık kitap okuma, uzun süre bilgisayar kullanımı ve uzun süre TV seyretme gözleri yoran ve kuruluğa neden olan etkenler arasındadır. Bu aktiviteler devam ederken ara verip gözlerin birkaç dakika dinlendirilmesi göz kuruluğunun oluşmasını engeller. Bunun dışında göz kuruluğunun altında yatan göz kapağı iltihabı için doktor bir antibiyotik içeren damla veya oral antibiyotik önerebilir. Yine kornea iltihabından kaynaklanan göz kuruluğu için de antibiyotik tedavisi uygulanır. Yapay gözyaşları da birçok doktor tarafından tavsiye edilebilir. Genellikle kronik olmayan göz kuruluğu tedavisinde kullanılır. Kronik olmayan göz kuruluğu tedavisi geçici bir süre uygulanır ve hastalık ortadan kalkınca sonlandırılır. Ancak kronik göz kuruluğu tedavisi ise daha uzun süre devam eder.

REKLAM

Eğer siz de göz kuruluğundan şikayet ediyorsanız ve göz kuruluğu belirtileri gösteriyorsanız en kısa zamanda muayene olmalısınız. Aksi takdirde göz kuruluğu kronik bir duruma gelebilir ve ömür boyu tedavi edilmesi gereken bir hastalığa dönüşebilir.