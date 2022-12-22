Özgün Gram altın yükselişte
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Gram altın yükselişte

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,10 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.089 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.090 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 azalarak 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.817 dolardan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Altın yükselecek mi? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gram altın bugün ne kadar?
Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 1.090 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.786 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da 7.250 TL'den satılıyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen tüketici güven endeksindeki ve enflasyon beklentilerindeki düşünün ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atıldığını belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de 3. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın ne kadar?
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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın ne kadar?
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Gerilimin arttığı Kosova’nın kuzeyinde yeni güvenlik tedbirleri alındı
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Gerilimin arttığı Kosova’nın kuzeyinde yeni güvenlik tedbirleri alındı

Kosova polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yaşayan vatandaşlara yönelik artan tehditler sebebiyle "Aktif görevler ek olarak şehirlerde ve şehirler arası yollarda araç kontrol noktaları oluşturulduğu" belirtildi. Suç olaylarının aydınlatılması için halkı iş birliğine davet eden açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Kosova Cumhuriyeti'nin kuzeyinde bazı Sırp vatandaşlarının suç örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı, dövüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldığına dair bilgiler ve haberler medyada yer aldı. Kosova polisi, bu bilgileri ciddiye almakta ve açıklığa kavuşturmak için gerekli soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.
Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 5.462,18 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,12'yle finansal kiralama, faktoring oldu.
Altılı masayı iyice karıştıracak: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi afişler
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Altılı masayı iyice karıştıracak: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi afişler

Bir türlü adayını belirlemeyen altılı masada Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın adaylıkları tartışılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Akşener'in İmamoğlu ısrarına direnen Kılıçdaroğlu'nun afişleri bazı kentlerde bilboardlara asıldı. Afişlerde kullanılan ifadeler ise 'adaylık ilanı' olarak yorumlandı.

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