Gram altın yükselişte

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 1.090 lira seviyesinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.786 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını da 7.250 TL'den satılıyor.
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen tüketici güven endeksindeki ve enflasyon beklentilerindeki düşünün ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atıldığını belirtti.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de 3. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.