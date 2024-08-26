Gram altın fiyatını öğrenmek için en güncel verilere ulaşmanız önemlidir. Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve jeopolitik riskler gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişkenlik göstermektedir.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gevşeme yanlısı açıklamaları eylülde faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi. Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve tahvil getirilerinin desteğiyle haftaya yükselişle başladı. Peki gram altın ne kadar? Bugün gram ne kadar oldu, çıktı mı indi mi?

Gram altın ne kadar?

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 2.521 dolara kadar yükseldi.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. Gram altın, 2.760 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.530 Türk Lirası'nın üzerinde işlem gördü.

Gram Altın Bugün Düştü Mü Yükseldi Mi?

Gram altın fiyatlarındaki günlük değişimleri takip etmek, yatırım kararlarınızı şekillendirmenize yardımcı olabilir. Ancak altın fiyatlarındaki hareketler, kısa vadede dalgalı olabilir. Bu nedenle, uzun vadeli bir yatırım perspektifine sahip olmak önemlidir.

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler

Döviz kurları: Dolar kuru ile altın fiyatları arasında genellikle pozitif bir korelasyon bulunur. Dolar yükseldiğinde altın fiyatları da genellikle yükselir.

Faiz oranları: Merkez bankalarının faiz kararları, altın fiyatlarını etkileyebilir. Faiz oranlarının yükselmesi, altın talebini azaltarak fiyatların düşmesine neden olabilir.

Jeopolitik riskler: Siyasi gerginlikler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları altına yönelterek fiyatların yükselmesine neden olabilir.







