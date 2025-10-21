Yeni Şafak
BTK yeni tarifeyi açıkladı: GSM operatörlerin tavan fiyatları belirlendi

13:2421/10/2025, Salı
BTK tavan fiyatları açıkladı

Türkiye, 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G teknolojisini resmi olarak kullanmaya başlayacak. Operatörlerin 5G altyapı yatırımları veya ihale ödemelerini gerekçe göstererek yüksek zam yapmasının önüne geçilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu harekete geçti. BTK, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un belirlenen üst sınırların üzerinde ücretlendirme yapamayacağını açıkladı. İşte BTK’nin yayımladığı azami ücret tarifesi.

BTK, 5G öncesinde operatörlerin fiyatları artırmasını engelleyen yeni bir düzenleme getirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un belirlenen üst sınırların üzerinde ücretlendirme yapamayacağını açıkladı.

GSM operatörlerin tavan fiyatları ne kadar oldu?

BTK’nin yayımladığı azami ücret tarifesine göre:

  • Yurtiçi arama dakikası: 4,11 TL
  • Yurtdışı arama dakikası: 48,68 TL
  • Yurtiçi SMS: 2,93 TL
  • Yurtdışı SMS: 8,54 TL
  • Bilinmeyen numaralar servisi: Dakikası 11,65 TL

SIM kart ve hat işlemlerine yeni düzenleme

Garanti kapsamındaki SIM kart değişiklikleri ücretsiz kalırken, kayıp, çalıntı veya kullanıcı kaynaklı durumlarda 180,06 TL alınacak. Hat açma ve kapama işlemleri ise 183,68 TL olarak ücretlendirilecek.

Taahhütsüz abonelere yüzde 30 sınırı

BTK, 1 Ekim 2025 itibarıyla taahhüt süresi dolan abonelere uygulanacak yeni tarifelerde en fazla yüzde 32 zam yapılabileceğini duyurdu. Örneğin, 300 TL ödeyen bir abonenin yeni paket fiyatı 400 TL’yi geçemeyecek. Bu adım, özellikle taahhütsüz kullanıcılar için önemli bir koruma sağlayacak.

Tarife karşılaştırması artık e-Devlet'te

Vatandaşlar, hangi operatörün daha avantajlı tarifeler sunduğunu e-Devlet üzerinden karşılaştırabilecek. BTK’nin “Tarife Karşılaştırma” hizmeti sayesinde kullanıcılar, bağlantı hızı, taahhüt süresi, ek avantajlar ve ödeme seçenekleri gibi kriterleri tek ekrandan analiz edebilecek.

İstanbul'da 19 Ekim ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak