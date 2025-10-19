Togg’a 5G geliyor

Turkcell olarak Türkiye’ye son 30 yılda 30 milyar doları aşan bir yatırım yaptıklarını belirten Koç, “Biz kendimize Türkiye’nin Turkcell’i diyoruz. Yatırımlarımızın devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu an 5 bin 300 çalışanımız var. Call center şirketimizde 15 bin, bayilerimizde ise 30 bin. Toplam olarak 50 bin kişilik bir aileyiz” dedi.