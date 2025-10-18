Bakan Uraloğlu Antalya'da 29 kilometrelik yolu açtı: Tarım ve turizmde ülkemizin parlayan yıldızı

"Karayolu, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkânı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla lojistik sistemin ana damarıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de karayolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur. Son 23 yılda, karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 926 kilometreye çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk."