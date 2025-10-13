Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2,3 milyona yaklaştı

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satış sayısına eylülde ulaşılmış oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi.