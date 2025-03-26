Güler Sabancı 21 yıl sonra koltuğunu devrediyor. Güler Sabancı'nın yerine Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek kişinin ise Hayri Çulhacı olduğu belirtildi. Güler Sabancı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.
Sakıp Sabancı'nın yaşamını yitirdiği 2004 yılından bu yana Yönetim kurulu Başkanı olarak görev yapan Güler Sabancı, 21 yılın ardından koltuğunu devrediyor. Sabancı’nın yerine Hayri Çulhacı geliyor.
Güler Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı geçiyor
üler Sabancı, 2004 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla bırakıyor.
Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan, Güler Sabancı, 27 Mart'taki Genel Kurul'A son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla katılacak.
Güler Sabancı'nın Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edeceği duyuruldu.
Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek Genel Kurul’da seçileceği belirtilirken; Başkanlık görevine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın getirileceği belirtildi.
Karar KAP'ta da duyuruldu.
GÜLER SABANCI'DAN VEDA MESAJI
Güler Sabancı, konuyla ilgili yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Topluluğumuz, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve örnek iş ahlâkı; dolayısıyla yüksek itibarı ile yeni bir döneme hazırdır. Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı Kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum. 21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber Topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş; birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."
GÜLER SABANCI KİMDİR?
Güler Sabancı, İstanbul’da doğmuş, ortaokul ve lise öğrenimi TED Ankara Koleji’nde, yükseköğrenimini de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Sabancı ailesinin üçüncü nesil üyesidir. İhsan Sabancı ve Yüksel Sabancı çiftinin kızları olarak dünyaya gelmiştir. Güler Sabancı, 2004 yılından bu yana, Türkiye’nin en itibarlı ve önde gelen topluluklarından biri olan ve 14 ülkede faaliyet gösteren Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
Güler Sabancı, aynı zamanda Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Güler Sabancı, uluslararası yayın kuruluşlarının "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listelerinde yer almıştır. The European Round Table for Industry’nin ilk kadın üyesi olan Sabancı, MIT Energy Initiative’in Uluslararası Danışma Kurulu’nda görev almaktadır. Sabancı, ayrıca The Trilateral Commision ve TÜSİAD üyesidir.
HAYRİ ÇULHACI KİMDİR?
Yaklaşık 35 senedir Sabancı Topluluğu'nda çeşitli görevlerde bulunan Hayri Çulhacı, Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Sabancı Holding ile iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda yer aldı.