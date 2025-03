Güler Sabancı, aynı zamanda Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Güler Sabancı, uluslararası yayın kuruluşlarının "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listelerinde yer almıştır. The European Round Table for Industry’nin ilk kadın üyesi olan Sabancı, MIT Energy Initiative’in Uluslararası Danışma Kurulu’nda görev almaktadır. Sabancı, ayrıca The Trilateral Commision ve TÜSİAD üyesidir.