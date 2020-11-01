​ Soylu ve Kalın’ın testleri pozitif

Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şu bilgileri verdi: “Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test, eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun ki şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”

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