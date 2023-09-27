1 Ekim'den önce geliyor: Deprem yasası Meclis'te

6 Şubat depremlerinden sonra gündeme gelen ve özel olarak İstanbul'u acilen depreme hazır hale getirmek için hazırlanan deprem yasası tasarısı tamamlandı. Düzenleme yarın (perşembe) ya da cuma günü AK Parti Meclis Grubuna gönderilecek. Bakan Mehmet Özhaseki, tasarının 1 Ekim'den önce Meclis'e gönderileceğini söyledi.





Edinilen bilgiye göre, düzenlemenin ekim ayının ilk haftasında komisyona gönderilecek. Düzenleme, bakanlıktan AK Parti TBMM Grubuna gönderildiği ilk haliyle kalmayacak. Muhalefet partilerinden alınan görüşler de yasa teklifine eklenebilecek. Komisyon ve Genel Kurul aşamalarında ortak hareket etme anlayışı benimsenecek.





İstanbul için hızlı dönüşüm

81 ili kapsayacak düzenlemede, özellikle olası İstanbul deprem için özel başlık açılacak. İstanbul'u bekleyen tehdit karşısında rezerv alanları oluşturulacak. Deprem tehlike riski ve olası depremde en çok zarar görecek alanlardaki yapıların bu rezerv alanlarına kaydırılması planlanacak.





Tüm illeri kapsayacak

Tüm illerde zemin faktörü, sıvılaşma riski, fay hatlarının geçtiği yerler, rezerv alanlar, kamu binaları, kentsel dönüşüm çalışmaları bu düzenleme içerisinde yer alacak. Beton kalitesi, inşaat şartnameleri, yapı denetimi, yerel ve merkezi yönetimlerin sorumlulukları, kent nazım-imar planları, kamu ihaleleri, imar ölçeklendirme haritaları, kamuya ait hastane, okul, yurt ve devlet dairelerinin binaların yapısına ilişkin şartların güncellenmesi de kanun teklifinde kendine yer bulacak.





Deprem bölgesine özel düzenleme

6 Şubat depremlerinde zarar gören 11 ilin ivedi olarak ayağa kaldırılması da yasa teklifinde yer alacak. Şehir merkezlerinin inşasıyla ilgi olarak bakanlık çalışma yürütecek. Kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması ve uygulamalarda bütünlüğün sağlanması bütüncül mevzuat düzenlemesi yapılacak. Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçlerinin iyileştirilecek. Maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak.











