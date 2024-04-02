10 belediyede bağımsız zafer

Belediye başkanlığı için Türkiye genelinde yarışan 654 bağımsız adaydan 10’u partileri geride bırakarak mutlu sona ulaştı. Ankara Çamlıdere’de Merkezi Yeterlilik Kurumu eski Başkanı Adem Ceylan, Adana Saimbeyli’de Mahmut Dal, Trabzon Vakıfkebir’de Fuat Koçal, Samsun Çarşamba’da Hüseyin Dündar ve Konya Hüyük’te Sadık Sefer partili rakiplerinin önüne geçerek başkanlık yarışında ipi göğüsledi.

YÜZDE 1’İ GEÇEMEDİLER

Ankara, İstanbul ve İzmir’de belediye başkanlığı için yarışan 38 bağımsız adaydan hiçbiri yüzde 1’i dahi geçemedi. Ancak 3 büyükşehirin 94 ilçesinde yapılan seçimlerde zafere ulaşan bir isim oldu. Ankara Çamlıdere’de Adem Ceylan 3 büyükşehirde ilçe kazanan tek başkan oldu. Ceylan’ın ardından İzmir Selçuk’taki bağımsız aday Hüseyin Vefa Ülgür başkanlığa çok yaklaşsa da 380 oy farkı ile rakibine başkanlığı kaptırdı.

135 OY FARKI İLE BAŞKAN

Kastamonu Bozkurt’ta Muammer Yanık başkan olurken Nevşehir Hacıbektaş’ta Ali Kaim yarışı kazandı. Ayrıca Uşak Banaz’da Zafer Arpacı yeni başkan olarak seçilirken Ardahan Damal’da Kemal Çamliyurt 135 oy farkı ile son dakikada yeni ilçe belediye başkanı oldu.

ÇALIŞTIĞI BELEDİYEYE BAŞKAN

Belediye başkanı olduğu Adana’nın Saimbeyli ilçesinde doğup büyüyen Mahmut Dal, Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü mezunu. Dal, 2005 yılından bu yana Saimbeyli Belediyesinde çeşitli görevlerde bulunurken girdiği ilk seçimde başarıya ulaşarak başkan oldu.

PARTİLİ BAŞKAN BAĞIMSIZ OLDU

2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak Kastamonu Bozkurt ilçesinin belediye başkanı olan Muammer Yanık, partisi tarafından aday gösterilmediği 2024 seçimlerinde bağımsız olarak yeniden belediye başkanı oldu.

TİP DESTEĞİ İLE KAZANDI

Nevşehir Hacıbektaş ilçesinde seçimlere bağımsız olarak giren Ali Kaim, CHP’nin elinden belediyeyi alarak yeni başkan oldu. Türkiye İşçi Partisinin (TİP) desteklediği Kaim’e kazanmasının üzerinden TİP sosyal medya hesaplarından destek ve övgü mesajları yağdı.

GENEL MÜDÜR YENİ BAŞKAN

Samsun’un Çarşamba ilçesinde başarıya ulaşan bağımsız Aday Hüseyin Dündar, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ayrılarak aday olmuştu. AK Partili rakibine 6 bin oy fark atarak oyların yüzde 43’ünü alan Dündar yeni başkan oldu.

VAKIFKEBİR’E ALTYAPI VAADİ

Vakıfkebir’i bağımsız olarak kazanan Fuat Koçal, İller Bankası A.Ş'nin Antalya Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Altyapı işlerinde de görev alan Koçal’ın asıl mesleği ise Maden Mühendisliği. Koçal seçimlerden önce altyapı ve projeleriyle gündeme geldi.

CHP’Lİ ADAYA FARK ATTI

Uşak Banaz’da bağımsız belediye başkanı olan Zafer Arpacı Jeotermal Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliğinin üst yönetiminde görev alıyordu. Ayrıca yeni başkan Banaz OSB’nin başkanıydı. Ardahan’ın Damal ilçesinde ipi göğüsleyen genç başkan Kemal Çamlıyurt, aday adaylığı döneminde CHP’ye adaylık başvurusu yapmış ancak aday gösterilmemişti. Bağımsız olarak seçimlere giren Çamlıyurt, CHP’nin aday gösterdiği Murat Dalanbay’a 135 oy fark atarak yeni başkan oldu. Konya Hüyük’te de eski Başhekim Dr. Sadık Sefer bağımsız olarak başkan seçildi.

En genç başkan

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.







