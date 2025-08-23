10. Konya Bilim Festivali başladı: Başkan Altay’dan bilim meraklılarına davet

“Hazreti Mevlana diyor ki; ‘insanın ilmi ve edebi en büyük hazinesidir, çürümez kokmaz ve kaybolmaz.’ İşte, 800 yıl önce Konya darülmülkünde atılan o bilimin tohumları bugün bu meydanda tekrar neşvünema ediyor. 2014 yılında açılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezimiz artık kendisi bir marka olmakla birlikte çok önemli markaları ortaya çıkardı. Bunlardan birisi de bugün hep birlikte keyfini çıkardığımız Bilim Festivali. Bununla birlikte KAPSÜL Teknoloji Platformumuz gençlerimizin özellikle bu tür bilim festivallerinde yarışmalara hazırlanması, geleceğin Türkiye’sini inşa etmeleri için ufuklara açılması adına önemli destekler veriyor. Sosyal İnovasyon Ajansımız da yine Konya Bilim Merkezinin önemli çıktılarından birisi. Konya geçmişte çok önemli bir bilim merkeziydi, bugün de 5 Üniversitesi’nde 130 bin üniversite öğrencisi ile bilimin yine merkezi olmaya devam ediyor”