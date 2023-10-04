100 bin gençle Eskişehir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Etkinlikte, AK Parti’nin gençlik vizyonu çizilecek ve son 20 yılda gençlere yönelik yapılan icraatlar hatırlatılacak.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Eskişehir
#genç
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Etkinlikte, AK Parti’nin gençlik vizyonu çizilecek ve son 20 yılda gençlere yönelik yapılan icraatlar hatırlatılacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, polisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan, görüşmede, "Rabbim şifalar versin. Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak. Bedelini ağır ödediler" dedi.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.