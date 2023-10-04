100 bin gençle Eskişehir’de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, polisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan, görüşmede, "Rabbim şifalar versin. Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak. Bedelini ağır ödediler" dedi.