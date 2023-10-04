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100 bin gençle Eskişehir’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim’de AK Parti Gençlik Kolları’nın ‘Türkiye Yüzyılı-Yüzyılın Gençliği Buluşması’nda Eskişehir’de 100 bin gençle bir araya gelecek.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

#Recep Tayyip Erdoğan
#Eskişehir
#genç
4 saat önce
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