100 günde 50 bin operasyon

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 Şubat-21 Mayıs arasında ülke genelinde 49 bin 662 operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 11 Şubat'ta göreve başlamasının ardından geçen 100 günlük sürede terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber suçlara kadar birçok alanda çalışma yürütüldü. Bu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadelede 14 bin 452, terör örgütlerine yönelik 13 bin 709, kaçakçılıkla mücadelede 12 bin 658, mali suçlara yönelik 4 bin 223, göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 92, siber suçlara yönelik 1946 ve organize suç örgütlerine yönelik 582 operasyon olmak üzere toplam 49 bin 662 operasyon gerçekleştirildi.

13 TON UYUŞTURUCU

Narkotik operasyonları ilk sırada yer aldı. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen 14 bin 452 operasyon sonucunda 24 bin 489 kişi yakalandı. Bunlardan 11 bin 891'i tutuklandı. Operasyonlarda 13,6 ton uyuşturucu madde ile 38,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

245 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ

Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 16 bin 182 kişi gözaltına alındı, 433 şüpheli tutuklandı, 501 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 852 bin 63 litre akaryakıt, 245 bin 687 litre sahte/kaçak içki, 5 milyon 331 bin 819 paket sigara, 141 bin 253 elektronik sigara ve 577 milyon 586 bin 27 adet makaron ele geçirildi.

78 BİN 263 HESAP HAKKINDA İŞLEM

Siber devriyelerde 78 bin 263 hesapla ilgili suç unsuru tespit edilerek işlem yapıldı. Aynı dönemde çevrim içi dolandırıcılık, çevrim içi yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim suçları ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında 1946 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 bin 672 kişi gözaltına alındı, 3 bin 715 şüpheli tutuklandı, 1750 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 35 bin 127 web sayfası, 33 bin 113 sosyal medya hesabı ve 29 bin 870 yasa dışı bahis sitesi erişime engellendi.

181 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 582 operasyonla 181 suç örgütü çökertildi. Bu operasyonlarda 4 bin 295 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 bin 104'ü tutuklandı, 960'ı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Suç örgütlerinden 5'i ulusal, 37'si bölgesel, 139'u yerel çapta yasa dışı faaliyet gösteriyordu.







