Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 100’üncü güne ulaştı.

Diyarbakır’da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasının sorumlusu olarak gördüğü HDP’nin İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos’ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos’ta oğluna kavuştu.

HACİRE ANNE ÖRNEK OLDU

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer annelere de örnek oldu. Aile sayısı günden güne arttı Akar’ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemine katılanların sayısı günden güne artarak 58’e ulaştı. Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 8 Ekim’de 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan Hatice Ceylan dün aldığı müjdeli haberle evladına kavuştu.

ONLARA VERECEK EVLADIM YOK

Anne Ayşegül Biçer, “Benim onlara verecek evladım yok. Oğlumu onlardan koparıp alana kadar bu mücadeleyi bitirmeyeceğim. Bin yıl da olsa çocuğumu onlara bırakmayacağım” dedi. Baba Süleyman Aydın ise, “Tüm Avrupa ülkelerine sesleniyorum, PKK gerçekten Kürtleri temsil etmiş olsaydı 14, 15 yaşındaki çocukları zorla dağa götürmezdi. PKK Kürtleri temsil etmiyor, Kürtleri kullanıyor. Siz PKK’ya destek verdikçe bizim halimizi görüyorsunuz” diye konuştu.

Hacire annenin evladına kavuşmasının ardından bayrağı devralan 5’i İranlı 63 aile yağmur, çamur demeden oturma eylemlerine devam ediyor. 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl, çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti. Çocuğum 2014 yılında HDP Arnavutköy İlçe Teşkilatına götürülüp, kandırılarak dağa kaçırıldı” diyen Bingöl, çocuğunun geleceğine inandığını aktardı.

REKLAM

KIZIMI ÇOK ÖZLEDİM

5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katılan Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, kızından haber alamadığını, onu çok özlediği söyledi. Kaya, “Biliyorum kızımı HDP götürdü. Kızımı HDP’den istiyorum. Bin yıl da olsa kızımı eve götürmeden bu nöbeti terk etmem” diye konuştu.

OYNAT 00:40 HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde anne feryadı Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 1994 yılında oğlu Fırat Akar'ın Terör Örgütüne katıldığını, 2017 yılında ise bir operasyonda ölü ele geçirildiğini, 2 gündür 1998 doğumlu oğlu Mehmet Akarın da kayıp olduğunu, Polis Merkezinde müracaatı olduğunu ancak bu zamana kadar bulunmaması nedeniyle oğlunun da Terör Örgütüne katıldığını düşündüğü için Hdp'nin camını kırdığı bildirmiştir. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Umut oldu

Anne Hatice Ceylan oğluna kavuşmuştu.

Diyarbakır’da anne Hacire Akar’ın ardından Hatice Ceylan’ın da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı dağa kaçırılan oğluna kavuşması, evlat nöbetinde 100’üncü güne ulaşan annelere büyük moral kazandırdı. Hatice Ceylan yaptığı açıklamada, oğluna kavuştuğunu ancak arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını söyledi. Annelerin oturma eylemini devam ettirmesi gerektiğini belirten Ceylan, “Polislerimiz, askerlerimiz ve devletimizin yardımıyla inşallah güzel şeyler olacak. İnşallah çocuklarımızın hepsi kurtulur. Bütün çocuklarımız kurtulacak. Allah buradaki arkadaşlarımın evlatlarını da tez zamanda getirsin. Aynı mutluluğu bu çadırda beraber yaşarız. Onlarla aynı acıyı paylaştık. Oğlum geldi diye onları terk etmem. Onlar benim yol arkadaşlarım. Bu acılar bitecek.” diye konuştu.

Bu PKK’yı bitireceğiz

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip, kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Eylemin 100'üncü güne ulaştığına işaret eden Demir, şunları kaydetti: " Hatice arkadaşımızın oğlu geldi. Gerçekten çok güzel bir duyguydu, onun adına çok sevindik. İnşallah en kısa zamanda bizim çocuklarımız da gelir, o mutluluğu yaşatır. Oturduğumuz gün de söyledik, şimdi de söylüyoruz; kararlıyız, önümüzde hiç kimse duramaz. Bu PKK'yı bitireceğiz, artık anneler ağlamayacak, evlatlar artık kaçırılmayacak. O gençleri o dağların başında heba etmeyeceğiz ve teker teker onların elinden söküp alacağız. Kararlıyım, kızımı almadan buradan gitmeyeceğim."

OYNAT 01:37 Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 20'nci gününde Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 20'nci gününe girdi. HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren anne Ayşegül Biçer, il binasına giren HDP'lilere, '20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil.' diyerek tepki gösterdi. Annelerden Yıldız Ballı ise, 'Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık yüreğimiz yanıyor. Herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelseniz çocuklarımızı oradan getiririz.'diye konuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan evladına kavuşan aileyle konuştu Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine katılan anne Hatice Ceylan, polisin çalışmasıyla evladına kavuşmanın sevincini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aileyle görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



