Gündem 100gün
DİYARBAKIR

100.gün

PKK’nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemine başlayan anne babaların “evlat nöbeti”nde dün 100. gün geride kaldı. Hacire anne çocuğuna kavuştuktan sonra bayrağı devralan 63 aile yağmur çamur demeden umutla beklemeye devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diiyarbakır'daki evlat nöbetinde 100 gün geride kaldı.
Diiyarbakır'daki evlat nöbetinde 100 gün geride kaldı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 100’üncü güne ulaştı.

Diyarbakır’da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasının sorumlusu olarak gördüğü HDP’nin İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos’ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos’ta oğluna kavuştu.

HACİRE ANNE ÖRNEK OLDU

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer annelere de örnek oldu. Aile sayısı günden güne arttı Akar’ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemine katılanların sayısı günden güne artarak 58’e ulaştı. Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 8 Ekim’de 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan Hatice Ceylan dün aldığı müjdeli haberle evladına kavuştu.

ONLARA VERECEK EVLADIM YOK

Anne Ayşegül Biçer, “Benim onlara verecek evladım yok. Oğlumu onlardan koparıp alana kadar bu mücadeleyi bitirmeyeceğim. Bin yıl da olsa çocuğumu onlara bırakmayacağım” dedi. Baba Süleyman Aydın ise, “Tüm Avrupa ülkelerine sesleniyorum, PKK gerçekten Kürtleri temsil etmiş olsaydı 14, 15 yaşındaki çocukları zorla dağa götürmezdi. PKK Kürtleri temsil etmiyor, Kürtleri kullanıyor. Siz PKK’ya destek verdikçe bizim halimizi görüyorsunuz” diye konuştu.

Hacire annenin evladına kavuşmasının ardından bayrağı devralan 5’i İranlı 63 aile yağmur, çamur demeden oturma eylemlerine devam ediyor. 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl, çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti. Çocuğum 2014 yılında HDP Arnavutköy İlçe Teşkilatına götürülüp, kandırılarak dağa kaçırıldı” diyen Bingöl, çocuğunun geleceğine inandığını aktardı.

KIZIMI ÇOK ÖZLEDİM

5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katılan Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, kızından haber alamadığını, onu çok özlediği söyledi. Kaya, “Biliyorum kızımı HDP götürdü. Kızımı HDP’den istiyorum. Bin yıl da olsa kızımı eve götürmeden bu nöbeti terk etmem” diye konuştu.

HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde anne feryadı
OYNAT 00:40
HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde anne feryadı
Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 1994 yılında oğlu Fırat Akar'ın Terör Örgütüne katıldığını, 2017 yılında ise bir operasyonda ölü ele geçirildiğini, 2 gündür 1998 doğumlu oğlu Mehmet Akarın da kayıp olduğunu, Polis Merkezinde müracaatı olduğunu ancak bu zamana kadar bulunmaması nedeniyle oğlunun da Terör Örgütüne katıldığını düşündüğü için Hdp'nin camını kırdığı bildirmiştir.


Umut oldu

  • Anne Hatice Ceylan oğluna kavuşmuştu.
  • Diyarbakır’da anne Hacire Akar’ın ardından Hatice Ceylan’ın da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı dağa kaçırılan oğluna kavuşması, evlat nöbetinde 100’üncü güne ulaşan annelere büyük moral kazandırdı. Hatice Ceylan yaptığı açıklamada, oğluna kavuştuğunu ancak arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını söyledi. Annelerin oturma eylemini devam ettirmesi gerektiğini belirten Ceylan, “Polislerimiz, askerlerimiz ve devletimizin yardımıyla inşallah güzel şeyler olacak. İnşallah çocuklarımızın hepsi kurtulur. Bütün çocuklarımız kurtulacak. Allah buradaki arkadaşlarımın evlatlarını da tez zamanda getirsin. Aynı mutluluğu bu çadırda beraber yaşarız. Onlarla aynı acıyı paylaştık. Oğlum geldi diye onları terk etmem. Onlar benim yol arkadaşlarım. Bu acılar bitecek.” diye konuştu.
  • Bu PKK’yı bitireceğiz
  • Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip, kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Eylemin 100'üncü güne ulaştığına işaret eden Demir, şunları kaydetti: " Hatice arkadaşımızın oğlu geldi. Gerçekten çok güzel bir duyguydu, onun adına çok sevindik. İnşallah en kısa zamanda bizim çocuklarımız da gelir, o mutluluğu yaşatır. Oturduğumuz gün de söyledik, şimdi de söylüyoruz; kararlıyız, önümüzde hiç kimse duramaz. Bu PKK'yı bitireceğiz, artık anneler ağlamayacak, evlatlar artık kaçırılmayacak. O gençleri o dağların başında heba etmeyeceğiz ve teker teker onların elinden söküp alacağız. Kararlıyım, kızımı almadan buradan gitmeyeceğim."

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 20'nci gününde
OYNAT 01:37
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 20'nci gününde
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 20'nci gününe girdi. HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren anne Ayşegül Biçer, il binasına giren HDP'lilere, '20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil.' diyerek tepki gösterdi. Annelerden Yıldız Ballı ise, 'Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık yüreğimiz yanıyor. Herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelseniz çocuklarımızı oradan getiririz.'diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan evladına kavuşan aileyle konuştu
OYNAT 01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan evladına kavuşan aileyle konuştu
Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine katılan anne Hatice Ceylan, polisin çalışmasıyla evladına kavuşmanın sevincini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aileyle görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


100.gün

100.gün

​63 aile yağmur çamur demeden evlat nöbetine devam ediyor.
Merkez şaşırtabilir

Merkez şaşırtabilir

Merkez Bankası faiz indirimi kararı için bugün toplanacak.
ABDyeyaptırım tepkisi

ABD'ye
yaptırım tepkisi

​Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.
ABD'ye üs resti

ABD'ye üs resti

​Türkiye, İncirlik ve Kürecik'i masaya koyacak.
Kulüpler iyice batar

Kulüpler iyice batar

​TFF'nin harcama limitini artırma kararı Türk futbolunu iyice bitirecek.
Amerikan malı

Amerikan malı

​ABD'nin, BAE'yi bir siber istihbarat üssüne dönüştürdüğü ortaya çıktı.

46 gün sürekli işkence ettiler

46 gün sürekli işkence ettiler

​Mısır zindanlarında 3 yıl tutuklu kalan Ömer Şüheyr, Yeni Şafak'a konuştu.

Teröristi HDP’li yönetici getirdi

Teröristi HDP’li yönetici getirdi

​Güvenli bir yere götürmeye çalışırken yakalandı.
Suriye pazarını<br>Irak'la kapattık

Suriye pazarını
Irak'la kapattık

​Akdeniz ihracatta 13.5 milyar dolara ulaştı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Şırıngalı<br>çikolata öldürdü

Şırıngalı
çikolata öldürdü

​Minik Mert gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yabancılar<br>11 bin şirket kurdu

Yabancılar
11 bin şirket kurdu

Sayı olarak İranlılar, sermaye olarak Almanlar lider.
Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.
Avrupa macerası sona erdi

Avrupa macerası sona erdi

​PSG'ye 5-0 kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.
Nijer'de kanlı saldırı: <br>70 asker öldü

Nijer'de kanlı saldırı:
70 asker öldü

​Askerler akşam namazı kılma hazırlığındayken saldırdılar.
HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular
Gündem

HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular

Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine katılan anne Hatice Ceylan, polisin çalışmasıyla evladına kavuşmanın sevincini yaşadı. Annesinin oturma eylemine katıldığını duyan Cafer, ailesine kavuşmak için terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgütten kaçan Cafer ve bir arkadaşı başarılı bir operasyonun ardından ailelerine kavuştu. Cafer ve Anne Ceylan, "Polislerimiz, askerimiz, devletimiz sayesinde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadeleri ile teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İçişleri Bakanı Soylu ile Ceylan ailesini aradı. Anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi
Gündem

İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi

İstanbul'da silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri içeride yaptıkları aramada ‘silahlı örgüt’e ait dokümanlar ele geçirildi.
Meteorolojiden 21 ile yağış uyarısı yapıldı
Gündem

Meteorolojiden 21 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.