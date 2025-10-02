11 gemilik ikinci dalga yola çıktı

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı, Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye temsilcisi Beheşti İsmail Songür, Gazze ablukasının kırılmasıyla ilgili çalışmalarda bugüne kadarki süreçte yaşanan zorlukları anlatarak şu vurguları yaptı: “2008'den bu yana 18 girişimde bulunduk. Vicdan Gemisi, ikinci dalganın amiral gemisi olarak yola çıktı. İçinde dünyaca ünlü doktorlar ve medya mensupları var. Bu bir insanlık vazifesidir. Daha önce gemilerimiz Malta açıklarında saldırıya uğradı, sigortaları iptal edildi, bayrakları düşürüldü ama yılmadık.”