İsrail’in Gazze’deki kuşatmasına karşı uluslararası sivil direniş denizden büyüyor. Sumud Filosu’nun ardından Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait 11 gemilik ikinci dalga yola çıktı. İnsani yüklü gemilerde doktorlar, gazeteciler ve aktivistler yer alıyor.
İsrail, Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu’nu durdursa da hedefine ulaşamadı. Dün Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait 11 gemi daha Gazze’ye doğru yola çıktı. İstanbul’da, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, filonun amacı, rotası ve taşıdığı insani yardım hakkında detaylı bilgi verildi. İHH Başkanı Av. Bülent Yıldırım, yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi ve dünyaya “gemiler yola çıktı, sıra sizde” çağrısında bulundu.
ÜÇÜNCÜ DALGA DA GELECEK
Yıldırım, Türkiye genelinde nöbetler tutulacağını açıkladı. Ayrıca, Vicdan Gemisi’nin içinde olduğu Özgürlük Filosunun 11 gemiyle Sumud Filosu’na destek vermek üzere ikinci dalga olarak yolda olduğunu ve üçüncü dalganın daha büyük şekilde hazırlandığını belirtti. Yıldırım, İsrail’e çağrıda bulunarak, “Bu kadar dalga ve filo ile uğraşıp kendini daha kötü duruma sokacağına abluka kaldırılmalı, ateşkes sağlanmalı ve insani yardım koridorları açılmalıdır” dedi.
FİLO SAĞLIKÇILARI TAŞIYOR
Özgürlük Filosu’nun ikinci dalgasında 40 farklı ülkeden sivil bulunduğunu, amiral gemi Vicdan'ın, 25 farklı ülkeden doktorlar ve gazetecilerle Gazze’ye doğru ilerlediğini söyleyen Yıldırım, “Bu gemi, Filistinlilerin sağlık çağrısı üzerine özellikle tıbbi malzeme taşıyor. Bundan sonra daha çok sağlıkçıların olduğu gemiler gidecek” diye anlattı. İHH Başkanı Yıldırım, Türkiye genelinde nöbetlerin tutulacağını ve 5 Ekim'de İstanbul başta olmak üzere yürüyüşler yapılacağını duyurdu: “Ayın 5’inde Ayasofya’dan Eminönü’ne büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Tüm Türkiye’de eylemler olacak. Türkiye'nin tüm unsurlarıyla bu ablukanın kaldırılması için ayağa kalkması gerekiyor” dedi. Yıldırım, tüm toplum kesimlerine çağrıda bulunarak, “Ey cemaatler. Dua etmeyi anlıyoruz ama artık meydana inin. STK’lar, kalem kalem çalışın, herkesi getirin” dedi.
Bu bir insanlık vazifesi
- Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı, Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye temsilcisi Beheşti İsmail Songür, Gazze ablukasının kırılmasıyla ilgili çalışmalarda bugüne kadarki süreçte yaşanan zorlukları anlatarak şu vurguları yaptı: “2008'den bu yana 18 girişimde bulunduk. Vicdan Gemisi, ikinci dalganın amiral gemisi olarak yola çıktı. İçinde dünyaca ünlü doktorlar ve medya mensupları var. Bu bir insanlık vazifesidir. Daha önce gemilerimiz Malta açıklarında saldırıya uğradı, sigortaları iptal edildi, bayrakları düşürüldü ama yılmadık.”