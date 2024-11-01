11 ilde PKK operasyonu: 37 mağara sığınak ve barınma alanı imha edildi

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Ahmet Özer’in görevinden uzaklaştırıldığını ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından polis ekiplerinin Esenyurt Belediyesi'nde arama yaptığı ve Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Evinde, ofisinde ve makamında yapılan aramaların yer aldığı görüntülerde, Özer’in polis eşliğinde emniyete götürülüşü yer alıyor.