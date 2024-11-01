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11 ilde PKK operasyonu: 37 mağara sığınak ve barınma alanı imha edildi

11 ilde PKK operasyonu: 37 mağara sığınak ve barınma alanı imha edildi

09:141/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, 11 ilde PKK'ya operasyon düzenledi.
Güvenlik güçlerimiz, 11 ilde PKK'ya operasyon düzenledi.

11 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcıların, çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik düzenlenen "GÜRZ-25" operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.



Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timleri ile J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Palu, Payas, Şenyayla, Pervari, Nazımiye, Iğdır Merkez, Yayladere, Mutki ve Hakkâri Merkez kırsalında “GÜRZ-25” operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucu, 661 kg patlayıcı madde, 4 adet M79 ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar Silahı, 3 adet PKM makineli tüfek, 4 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 105 adet el bombası, 78 adet roketatar mühimmatı, 25 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 14 bin 67 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.

#PKK
#GÜRZ-25
#Beytüşşebap
#Silopi
#Uludere

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