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118 bombalı saldırı önlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Yerlikaya, yılın ilk 11 ayında organize suç örgütlerine yönelik toplam 401 operasyon düzenlendiğini söyledi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 06:22 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Yerlikaya, operasyonlar sonucu yılın 11 ayda 5 bin 879 şüpheli şahsın gözaltına alındığını ve 2 bin 88’inin tutuklandığını, bin 356’sı hakkında adli kontrol kararının verildiğini bildirdi. Yerlikaya “15’i ulusal ve uluslararası, 275’i yerel, 36’sı bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütü çökertildi” bilgisini paylaştı.


6 ÜLKE İLE 5 ULUSLARARASI OPERASYON

Bakan Yerlikaya, yılın 11 ayında zehir tacirlerine yönelik 224 bin 605 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Bu operasyonlarda 280 bin 576 şüpheli şahıs gözaltına alındığını ve 28 bin 112’sinin tutuklandığını söyledi. Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin uluslararası düzeyde de yürütüldüğünü bildirerek, “Bu yılın ilk 11 ayında 6 ülke ile 5 uluslararası operasyona imza attık” dedi. Yerlikaya, Türkiye’de 2017’de yılında madde bağlantılı ölüm sayısının 941 iken; bu yılın 11 ayında bu sayının 136’ya düştüğünü açıkladı.


1069 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yerlikaya, düzenlemek istenen 118 bombalı terör eyleminin engellendiğini kaydetti. Yine son 11 ayda gerçekleştirilen 22 bin 122 operasyonla bin 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Yerlikaya, “Bunların 7’si kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 33’ü gri kategoride olmak üzere toplam 59’u sözde üst düzey teröristti” dedi.


#Ali Yerlikaya
#TBMM
#saldırı
2 gün önce
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