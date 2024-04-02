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12 bürokratın 7’si kazandı 5’i kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçelerde aday gösterilen 12 bürokratından 5’i seçimi kaybetti, 7’si kazandı.

Yusuf Özdemir
04:00 - 2/04/2024 Tuesday
Güncelleme: 01:21 - 2/04/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul’daki 39 ilçeden 12’sinde İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşları belediye başkan adayı olarak yarıştı. Buna göre İBB’de genel müdür, yönetici ve meclis üyesi bürokratlardan oluşan 12 belediye başkan adayından 7’si artık ilçe belediye başkanı olarak yollarına devam edecek. dün yapılan yerel seçimlerde seçimi kazanırken, 5 İBB’li aday ise seçimi kaybetti.

KAYBEDENLER

Seçimi kaybeden İBB bürokratlarının şöyle:

Arnavutköy adayı İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Tekin Aras.

Fatih adayı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat.

Kağıthane adayı İBB İlçe Belediyeleri Koordinatörü Tonguç Çoban.

Pendik adayı İBB Grup Başkanvekili Tarık Balyalı.

Zeytinburnu adayı İstanbul İmar A.Ş Genel Müdürü Onur Soytürk.

KAZANANLAR

Seçimi kazanan İBB bürokratları ise şöyle:

Beyoğlu adayı İBB Meclis Üyesi İnan Güney.

Çatalca adayı İBB Özel Masalar Koordinatörü Erhan Güzel.

Eyüpsultan adayı İGDAŞ A.Ş Genel Müdürü Mithat Özmen.

Kadıköy adayı İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı.

Sancaktepe adayı İstaç - Metro A.Ş Yöneticisi Alper Yeğin.

Silivri adayı İBB Tarım Komisyonu Üyesi Bora Balcıoğlu.

Üsküdar adayı İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş.




#Yerel Seçim
#İstanbul
#Siyaset
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