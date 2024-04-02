12 bürokratın 7’si kazandı 5’i kaybetti

İstanbul’daki 39 ilçeden 12’sinde İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşları belediye başkan adayı olarak yarıştı. Buna göre İBB’de genel müdür, yönetici ve meclis üyesi bürokratlardan oluşan 12 belediye başkan adayından 7’si artık ilçe belediye başkanı olarak yollarına devam edecek. dün yapılan yerel seçimlerde seçimi kazanırken, 5 İBB’li aday ise seçimi kaybetti.