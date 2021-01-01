​13 bin kabul, 99 bin ret ​

Darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilenlerin başvurularını inceleyen OHAL Komisyonu’nun 3 yılda verdiği kararların bilançosu çıkarıldı. FETÖ’nün darbe girişimi sonrası KHK ile 125 bin 678’i ihraç, 3 bin 213’ü rütbe alma, 270’i yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.
Söz konusu işlemlere karşı itirazları incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 126 bin 300 başvuru yapıldı. 22 Aralık 2017’den itibaren karar verme sürecine başlayan Komisyon, bu başvuruların 112 bin 310’unu karara bağladı. 14 bin 320 başvurunun incelemesi ise devam ediyor. Komisyon, böylece 3 yılda başvuruların yaklaşık yüzde 89’unu sonuçlandırmış oldu. 20’den fazla değerlendirme kriteri çerçevesinde başvuruları karara bağlayan komisyon, sonuçlandırdığı başvurulardan 99 bin 140’ını reddetti. 13 bin 170 başvuruda ise “kabul” kararı vererek, başvurucuların kamu görevine iadesine sağladı.
1200 EŞE “KABUL” KARARI
- OHAL Komisyonu tarafından söz konusu çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, her bir dosyanın ayrı ele alınarak gerekçeli karar verildiği aktarılırken, şahsilik ilkesi gereğince başvurucunun eşi veya aile bireyleri hakkında terör irtibatı bilgisi olup olmadığından bağımsız olarak karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, terör örgütüyle irtibatı nedeniyle ret kararı verilen 1200 kişinin eşinin başvurusunun kabul edildiğine dikkat çekildi. Öncelikle kişinin başvuru dilekçesindeki beyanlarından yola çıkıldığı belirtilen açıklamada, ihraç sebepleri ile birlikte tespit edilen verilerin titizlikle ele alındığı kaydedildi.