13 yaşındaki Amasyalı Hafız Esad dünya şampiyonu oldu

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 15 ülkeden hafızların katılımıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye’yi temsilen geçen yıl Diyarbakır’da gerçekleştirilen hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi olan Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Esad Gökçe katıldı. 13 yaşındaki Gökçe, hafızlığını örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında devam ettiği Şehit Alper Kalem Kur’an Kursunda tamamladı.

Öğrenci Hafız Esad Gökçe, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ile birlikte katıldığı Zagreb’deki İslam Merkez Camisi’nde yapılan yarışmada dünya birinciliği başarısını elde etti. Öğrenciyi kutlayarak başarılarının devamını dileyen Amasya Valisi Osman Varol, yetişmesinde emeği olan ailesini ve eğitimcileri tebrik etti.



İHA Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 15 ülkeden hafızların katılımıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye’yi temsilen Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Esad Gökçe katıldı.



20 öğrenci hafız oldu 170 öğrencinin eğitimi devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, elde edilen başarının bir amaç etrafında birleşen birçok paydaşın ortak başarısı olduğunu ifade ederek Esad Gökçe’nin de katıldığı Hafızlık Projesi kapsamında Amasya Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulunda 20 öğrencinin hafızlığını tamamlarken 170 öğrencinin eğitiminin halen sürdüğünü belirtti.

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, “Dünya 1.’si olan küçük hafızımızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim ailesine, vatanına, milletine hayırlı hizmetler yapabilmesi için bahtını açık eylesin” ifadelerini kullandı.