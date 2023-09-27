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130 komando Zeytin Dalı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinden 130 komando, dualarla görev yapacakları Zeytin Dalı Harekatı bölgesine uğurlandı. Yetkililerin ve asker ailelerinin de katıldığı uğurlamada, duygusal anlar yaşandı.

16:39 . 27/09/2023 Çarşamba
DHA
Komandolar aileleriyle vedalaştıktan sonra dualarla görev yerlerine uğurlandı.

Komandolar aileleriyle vedalaştıktan sonra dualarla görev yerlerine uğurlandı.

​Tatvan ilçesindeki 10'uncu Komando Tugayı'na bağlı Jandarma Komanda Taburu'nda görevli ve 'Suriye Görev Gücü'nde yer alacak 130 komando, Bitlis'ten, dualarla Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki görev yerlerine uğurlandı.

Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndaki uğurlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


​Törende konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne gidecek komandoları dualarla uğurlamak için toplandıklarını söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda uğurlama ve yolcu etme sahnesi yaşadıklarını, ancak bu törenin heyecan ve gurur verici olduğunu belirten Vali Karaömeroğlu, "Suriye'ye gönderilen bu evlatlarımız, her biri bir gül bahçesine girercesine şehadeti göze alarak ulusal güvenliğimize katkıda bulunmak ve terörle mücadeleye destek vermek amacıyla harekete geçmektedirler" dedi.



Komando Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti, daha sonra da kurban kesildi.

Duygusal anların yaşandığı törene Vali Karaömeroğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Alper Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve asker aileleri katıldı. Komandolar aileleriyle vedalaştıktan sonra dualarla görev yerlerine uğurlandı.


#Komando
#Bitlis
#Zeytin Dalı Bölgesi
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