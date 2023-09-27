130 komando Zeytin Dalı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı

Komandolar aileleriyle vedalaştıktan sonra dualarla görev yerlerine uğurlandı.
Tatvan ilçesindeki 10'uncu Komando Tugayı'na bağlı Jandarma Komanda Taburu'nda görevli ve 'Suriye Görev Gücü'nde yer alacak 130 komando, Bitlis'ten, dualarla Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki görev yerlerine uğurlandı.
Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndaki uğurlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne gidecek komandoları dualarla uğurlamak için toplandıklarını söyledi.
Bugüne kadar çok sayıda uğurlama ve yolcu etme sahnesi yaşadıklarını, ancak bu törenin heyecan ve gurur verici olduğunu belirten Vali Karaömeroğlu, "Suriye'ye gönderilen bu evlatlarımız, her biri bir gül bahçesine girercesine şehadeti göze alarak ulusal güvenliğimize katkıda bulunmak ve terörle mücadeleye destek vermek amacıyla harekete geçmektedirler" dedi.
Komando Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti, daha sonra da kurban kesildi.