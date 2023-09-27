130 komando Zeytin Dalı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı

Bugüne kadar çok sayıda uğurlama ve yolcu etme sahnesi yaşadıklarını, ancak bu törenin heyecan ve gurur verici olduğunu belirten Vali Karaömeroğlu, "Suriye'ye gönderilen bu evlatlarımız, her biri bir gül bahçesine girercesine şehadeti göze alarak ulusal güvenliğimize katkıda bulunmak ve terörle mücadeleye destek vermek amacıyla harekete geçmektedirler" dedi.