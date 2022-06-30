15 Temmuz Demokrasi Müzesi duygu yüklü ziyaretlere sahne oluyor: Sanki o gece

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin şehit ve gazilerin hatıralarını barındıran 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, o günü yaşayan kahramanlarla vatandaşların duygu yüklü ziyaretlerine sahne oluyor. Müze Müdür Vekili Veysi Gün, geçen yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ziyaretçilere kapılarını açan müzenin faaliyetlerini Yeni Şafak’a anlattı. Müzenin temel gayesinin hain kalkışmayı unutturmamak olduğunu kaydeden Gün, müzeyi ziyaretlere ilişkin şunları kaydetti:
"1 yıl içinde müzeyi 60 bin kişi ziyaret etti. 84 milyon vatandaşımızın da müzemizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Müzemize gelenler 15 Temmuz’u tekrar yaşayıp duygu seline kapılıyor. Fenalaşıp yürüyemeyecek olanların ziyaretlerini tekerlekli sandalye ile tamamlatıyoruz. Kahramanca darbeye direnen vatandaşlarımız, şehit yakınları ve gazilerimizin müzede o günü tekrar yaşadıkları gözlerinden okunuyor. Kimi o günün gururuyla gözümüzün içine bakarken, kimi de gizlice gözyaşlarını siliyor.”