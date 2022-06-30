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ANKARA

15 Temmuz Demokrasi Müzesi duygu yüklü ziyaretlere sahne oluyor: Sanki o gece

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin şehit ve gazilerin hatıralarını barındıran 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, o günü yaşayan kahramanlarla vatandaşların duygu yüklü ziyaretlerine sahne oluyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
15 Temmuz Demokrasi Müzesi duygu yüklü ziyaretlere sahne oluyor: Sanki o gece
15 Temmuz Demokrasi Müzesi

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin şehit ve gazilerin hatıralarını barındıran 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, o günü yaşayan kahramanlarla vatandaşların duygu yüklü ziyaretlerine sahne oluyor. Müze Müdür Vekili Veysi Gün, geçen yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ziyaretçilere kapılarını açan müzenin faaliyetlerini Yeni Şafak’a anlattı. Müzenin temel gayesinin hain kalkışmayı unutturmamak olduğunu kaydeden Gün, müzeyi ziyaretlere ilişkin şunları kaydetti:

  • "1 yıl içinde müzeyi 60 bin kişi ziyaret etti. 84 milyon vatandaşımızın da müzemizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Müzemize gelenler 15 Temmuz’u tekrar yaşayıp duygu seline kapılıyor. Fenalaşıp yürüyemeyecek olanların ziyaretlerini tekerlekli sandalye ile tamamlatıyoruz. Kahramanca darbeye direnen vatandaşlarımız, şehit yakınları ve gazilerimizin müzede o günü tekrar yaşadıkları gözlerinden okunuyor. Kimi o günün gururuyla gözümüzün içine bakarken, kimi de gizlice gözyaşlarını siliyor.”

15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor: Devletimiz çok güzel yapmış unutmamak için her sene gelebilirim
OYNAT 00:59
15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor: Devletimiz çok güzel yapmış unutmamak için her sene gelebilirim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı '15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ziyaretçilere, özel ses ve görsel efektlerle anlatılıyor, kalkışmayı engelleyen birlik ruhu yeniden hatırlatılıyor.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müze, 'Türkiye'de ve dünyada darbeler', 'Bir mermi tehdidi', 'Karanlığa atılmak', 'En uzun gece', 'İz bırakanlar', 'Sela', 'Şehitlere saygı' ve 'Demokrasi nöbetleri' başlıkları altında yer altına yapılan 8 salondan oluşuyor.

15 Temmuz'da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde, Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılıyor. Müzenin, karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler, ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçiyor.

Ziyaretçiler daha sonra 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadarki süreçte yaşananları, video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırılan 'En uzun gece' salonunda izleyebiliyor.
15 Temmuz'a direnen vatandaş, gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıklarını özel bir prodüksiyonla paylaşacağı müzede ziyaretçiler, 'Sela koridoru'ndan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ulaşıyor.

Almanya'dan gelen ziyaretçi Yaşar Ünal, 'Devletimiz çok güzel yapmış, unutmamak için her sene gelebilirim. İçeride ağladım, çok duygulandım' dedi.


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