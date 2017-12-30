'15 Temmuz'daki 250 şehidimiz için 'tiyatro' diyorlar'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "15 Temmuz'da 250 kardeşimiz şehit olmuş, 'tiyatro' diyebiliyorlar. Şehit olan kardeşlerimiz, o gün orada darbeye karşı göğüsünü siper etmiş kardeşlerimiz hiç değilse yargılanmasın diye bir KHK çıkarıldı. Tankın önünde duran kardeşimiz yarın bir gün kamu aracına zarar verdi diye yargılanmasın istiyoruz." dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Kayseri'de AK Parti Talas İlçe Teşkilatı Aralık Ayı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Özhaseki, CHP'nin Türkiye'ye düşman ülkelerle aynı tavrı takındığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmekle bir kazanım elde edemeyeceğini vurgulayan Özhaseki, "Kemal efendi yurt dışına çıkıp 'Türkiye güvenli ülke olmaktan çıkıyor' diyor. Yabancı şirketlerin yönetimlerinin İstanbul'da toplanmasına mani olmaya çalışıyorlar. Emperyal ülkeler de turizm için 'Türkiye'ye gitmeyin. Orası güvenli değil' diyorlar. Onlar diyor da sana ne oluyor Kemal efendi? Sen Türkiye'yi nasıl karalarsın? Geçen gün bunların grup başkanları Mecliste 'Ne yaparsanız yapın muhalefet etmeye devam edeceğiz' diyor. Allah söyletiyor bunlara. Ne biçim adamsınız siz ya? Dün bunlar devrimcilikle övünüyordu. Bunlar için Amerikan emperyalizmine karşı olmak bir şerefti ama ne yazık ki bugünkü CHP'nin yöneticileri için Amerika'nın yaptığı işlere alkış tutmak şeref haline geldi." diye konuştu.

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"Asıl kötülük bunların sözcüsü olmaktır"

Bakan Özhaseki, CHP tarafından AK Parti'nin FETÖ ile ilişkilendirilmesini eleştirerek, şunları söyledi:

"Bize sürekli 'Siz FETÖ ile beraberdiniz, onlar sizin zamanınızda güçlendi, bakın sizin onlarla fotoğraflarınız var' diyorlar. 17-25 Aralık'a kadar birçok kişinin bunlara karşı kanaatleri olumluydu. O zaman bunlar suç işlememişlerdi. O günlerde masum olan insanlarla birlikte olmak kadar doğal ne var ki? Dernekleri legal, okulları açık, insanlar çocuklarını terbiyeli büyüsün diye veriyor. Yurt dışında Türkiye'ye dost insanlar yetiştiriyorlar diye kurban parası verdiler. Bunlar bana göre çok normaldi. Asıl kötülük, bunların örgüt oldukları belli olduktan sonra, bunların yurt dışında yaşadıkları ülkeler adına çalıştıkları belli olduktan sonra, bunların ihtilal denemesinde katillikleri belli olduktan sonra bunlara destek vermektir, bunların yanında olmak ve bunların sözcüsü olmaktır."

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696 sayılı KHK'nın 121. maddesine ilişkin eleştirilere de cevap veren Bakan Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu: