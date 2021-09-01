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POLİTİKA

15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesaj 2023'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi “Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni”nde, "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye’yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır. Malazgirt’i, Fethi, Çanakkale’yi, İstiklal Harbi’ni ve 15 Temmuz’u anlamayanlara nihai mesajı inşallah 2023’te vereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını Allah’ın izniyle kimse engelleyemeyecek." diyerek 2023 mesajı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuzu anlamayanlara nihai mesaj 2023te
Erdoğan okul birincisi teğmenlere diplomasını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Büyük ve güçlü Türkiye’yi her alanda kökleştirecek adımların kararlılıkla atıldığını belirten Erdoğan, “Artık İHA’larımız, SİHA’larımız, AKINCI’larımız var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor. Azerbaycan’da SİHA’larımızla vardık, Libya’da SİHA’larımızla vardık. Bundan sonra da kimsenin kapısında dilenci olmayacağız. Ne zaman ki bu iradeyi deklare ettik, o zaman savunma sanayii konusunda eşi benzeri görülmemiş bir ambargoyla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

O BAYRAKLAR MODA FUARINDAN ÇIKMADI

Türkiye’ye karşı son yıllarda yapılan saldırıların sebebinin Türkiye’yi bu son düzlükte oyun dışına itme hesabı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Malazgirt’i, fethi, Çanakkale’yi ve İstiklal Harbi’ni, 15 Temmuz’u anlamayanlara nihai mesajı inşallah 2023’le vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda temsil edilen o bayraklar herhalde moda fuarından çıkmadı. Oradaki her bir yıldızın temsil ettiği bayrağın bir geçmişi, tarihi, hikayesi, anlamı var. İşte bunun için aslını, neslini, tarihini, medeniyetini bilen gençler yetiştirerek maziden atiye sağlam köprüler kurmanın gayretindeyiz” dedi.

KEM ALETLE KEMALAT OLMAZ

Erdoğan, “Eskiler ‘Kem aletle kemalat olmaz” derler. Biz de bu sözü ‘Başkalarının ihsanıyla güçlü savunma sanayi kurulamaz.’ diyerek, tefsir ederek kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Artık İHA’larımız var mı? Artık SİHA’larımız var mı? Artık Akıncılarımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor ve işte Azerbaycan’da SİHA’larımızla vardık. Libya’da SİHA’larımızla vardık. Bundan sonra da yine kimsenin kapısında dilenci olmayacağız, çünkü bütün bunların hepsi bizde var.” ifadelerini kullandı.

KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en basitinden en yüksek teknolojiye sahip olanına kadar neredeyse A’dan Z’ye her ürünün tedarikinde nasıl zorlanıldığını gayet iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, “Bulduğumuz alternatif tedarik kanallarının kısa sürede nasıl kapatıldığını, verilen sözlerin nasıl tutulmadığını, imzalanan sözleşmelerin uyduruk sebeplerle nasıl yerine getirilmediğini asla unutmayacağız. Biz bunu Kıbrıs’ta yaşadık ve Kıbrıs’ta bize bunlar telsiz bile vermediler ve ama biz ASELSAN’la telsizimizi de yapar hale geldik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Ellerinden gelse tanklarımızı yürüyemez, gemilerimizi limandan kalkamaz, uçaklarımızı havalanamaz hale getireceklerdi. Şimdi bunların hepsini sahiplendik ve yürütür hale getirdik.” diye konuştu.

MESELELERİ DOĞRUDAN TÜRKİYE

Savunma Sanayi Başkanlığının koordinasyonunda gerek vakıf şirketlerinin, gerek özel sektörün gayretleriyle bu sıkıntıları en acillerinden başlayarak birer birer aştıklarını aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bize parasıyla verilmeyen ürünlerin gözlerimizin önünde terör örgütlerine, eli kanlı rejimlere, zahirde düşman diye tanımlanan gruplara nasıl bilabedel aktarıldığına biz şahit olduk. Tüm bunlar bize meselenin bu silahların teknolojisi veya kağıt üzerinde önümüze konan bahaneler olmadığını, meselenin doğrudan Türkiye olduğunu, Türk milleti olduğunu tekrar tekrar gösterdi. Biz de bir yandan diplomasi kanallarını açık tutarak bu süreçleri takip etmeyi sürdürürken, diğer yandan kendi gücümüze ve imkanlarımıza daha çok yüklendik.”

BİZİ OYUN DIŞINA İTEMEYECEKLER

Türkiye’nin tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine kadar nice savunma sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden çok daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldiğini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Halihazırda geliştirilme aşamasında olan projelerimizi inşallah ülkemizin istikrar ve güven iklimine sahip çıkarak önümüzdeki 3-5 yıl içinde neticelendirdiğimizde artık bu alanda en üst sıralara yerleşmiş olacağız. Bilhassa 7-8 yıldır sürekli ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine ve beraberliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye’yi bu son düzlükte tekrar oyun dışına itme hesabıdır. Bugüne kadar vesayetinden, darbesine kadar her yolu denediler ama netice alamadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü milletimiz yaşadığı sayısız tecrübenin ardından oynanan oyunu, kendi önüne allanıp pullanarak getirilen projelerin gerisindeki sinsi niyeti gördü, görüyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi HÜRKUŞ'umuzu da yapacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi HÜRKUŞ'umuzu da yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetiyle ön plana çıkmıştır
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetiyle ön plana çıkmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Her milleti tarih sahnesinde ön plana çıkaran bir özelliği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her dönemde teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu sayede binlerce yıldır ayakta kalmayı, kurduğumuz devletler vasıtasıyla kendimizi ve dostlarımızı korumayı başardık. Anadolu'daki bin yıllık varlığımız boyunca hep bu istikamette yürüdük. Asırlar boyunca adaletle, hakkaniyetle, vicdanla, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu. Bu coğrafyalar gözünü para ve kan bürümüş emperyalistlerin eline geçtiğinden beriyse aynı topraklarda acı, zulüm ve sömürü hiç eksilmedi.' dedi.
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