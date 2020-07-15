15 Temmuz’un hatıraları İstanbul Havalimanı’nda

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve ülkemizi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimine karşı, milletimizin iradesini gösteren zafer fotoğraflarının yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. 15 Temmuz gecesi demokrasiye uzanan ellere Türk milletinin azmi, duruşu ve kararlılığı ile karşılık vermesini fotoğraflarla bir kez daha hatırlatan sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında İstanbul Havalimanı yolcularıyla buluşuyor.

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