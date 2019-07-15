Gündem 15 Temmuzun Seyit Onbaşısı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz’un Seyit Onbaşısı

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi cuntacı general Semih Terzi’yi devre dışı bırakarak hain planı boşa çıkardığı gibi, Türkiye’yi olası bir iç savaşın kıyısından döndürdü. Türkiye’de darbe dönemlerini bitiren en önemli kahramanlar arasına adını altın harflerle yazdıran Halisdemir, bu kahramanlığıyla Çanakkale’de düşman kuvvetlerinin en büyük gemisini batıran Seyit Onbaşı’dan sonra Türkiye’nin destanlaşan isimlerinden birisi oldu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ömer Halisdemir'in mezarı
Ömer Halisdemir'in mezarı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında en kritik görevlerden birisi o dönem 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanı olan cuntacı tuğgeneral Semih Terzi’ye verildi. Darbeci Terzi, ÖKK’yı işgal ederek cuntanın bu ayağını yönetecekti. Semih Terzi ve beraberindeki tim Ankara’ya gelmek için hazırlanırken, darbeciler o dönem Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı’yı derdest etmek için harekete geçti. Aksakallı Paşa düğün için Gazi Orduevi’ndeydi. Darbeciler, saat 21.20 sıralarında düğünden çıkan Aksakallı’nın aracının önünü kesti. Ancak Aksakallı Paşa, darbecilerin elinden kurtulmayı başardı.

19 HAİN ÖKK’YA GELDİ

Babasının rahatsızlığını bahane ederek 15 Temmuz günü Ankara’ya gelmek için Aksakallı’dan izin alan Semih Terzi ile oluşturduğu tim önce Silopi’den Diyarbakır’a, buradan da CASA tipi uçakla Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına geldi. Terzi ile birlikte 19 darbeci, 2 helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı VIP alanına iniş yaptı. Bu sırada saatler 02.12’yi gösteriyordu. Terzi’yi burada, ÖKK’daki darbe faaliyetlerini koordine eden eski albay Ümit Bak karşıladı. Terzi ve beraberindekiler karargah binasına yöneldi.

Ömer Halisdemir’in katillerinin yargılandığı davada, 18 Nisan 2018 tarihinde karar çıkmıştı. Buna göre, Terzi ile birlikte Ankara’ya gelen timdeki 18 kişi “darbeye teşebbüs” ve “kasten öldürme” suçlarından cezalandırılmıştı. Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, darbeye teşebbüs suçundan 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanık da müebbet hapse çarptırılmıştı. Söz konusu karar istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

HALİSDEMİR’E TARİHİ GÖREV

Astsubay Ömer Halisdemir, Zekai Aksakallı’yı arayarak helikopterlerin kışlaya gelmekte olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine Aksakallı, Halisdemir’e “20 yıllık birlikteliğimize dayanarak sana tarihi bir görev veriyorum, Tuğgeneral Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi’yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et” emrini verdi. Halisdemir ise buna “Hakkım helal olsun. Emredersiniz” cevabını verdi. Halisdemir, helikopter pistine yöneldi.

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Şehit Astsubay Ömer Halisdemir

ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ULAŞTI

Darbeci general Semih Terzi, karargah binasına girmek üzereyken Ömer Halisdemir, ÖKK’nın hainlerin kontrolüne geçmesini engelleyen ve adını kahramanların arasına yazdıran o hamleyi yaptı. Hainlerin arasından silahını çıkaran Halisdemir, 3 el ateş ederek Terzi’yi etkisiz hale getirdi. Daha sonra ağaçlık alana koşan kahraman, hainlerin kurşunlarıyla yere yığıldı. Darbeci Fatih Şahin’in 12 el, Hasan Aksoy’un ise 2 el ateş ettiği belirlendi. Karargah girişine sürüklenen Halisdemir’in nabzının attığının anlaşılması üzerine darbeci Mihrali Atmaca 2 el daha ateş etti. Atmaca’nın silahından çıkan kurşunların ardından Halisdemir, şehitlik mertebesine ulaştı.

Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davanın duruşma savcısı verdiği mütalaada, kahraman astsubay Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren kahraman Seyit Onbaşı’ya benzetildi. Savcı; Halisdemir’in üstlendiği tarihi rolü şöyle anlattı: “Şehit Ömer Halisdemir’in Semih Terzi’yi öldürmesinin, bir anlamda Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı’nın Queen Elizabeth’i batırarak savaşın seyrini değiştirmesi gibi bir etki doğurduğu, tüm Türk halkının Şehit Ömer Halisdemir’e minnet borcu olduğunun tartışmasız bir gerçektir.”

EN KRİTİK GÖREV YERİ

Şehit Ömer Halisdemir’in Semih Terzi’yi etkisiz hale getirmesi, 15 Temmuz darbe girişiminin şüphesiz kırılma noktasıydı. Nitekim, 15 Temmuz’da en kritik görevler, savaşçı bir birlik olması nedeniyle darbe girişiminin belirleyici unsuru olan ÖKK ve her türlü özel eğitimden geçen personeline verilmişti.

ÖKK KİLİT ÖNEMDEYDİ

Yapılan darbe yargılamalarıyla ÖKK’nın darbe girişimi için kilit öneme sahip olduğu anlaşıldı. Yani Semih Terzi, ÖKK’yı ele geçirebilse Ankara’da olduğu gibi tüm Türkiye’deki Özel Kuvvetlere ait birlikleri sözde darbe direktifi kapsamında harekete geçirebilirdi. Bu da Halisdemir’in Terzi’yi devre dışı bırakarak on binlerce şehit verilmesinin önüne geçtiği, hatta ülkeyi olası bir iç savaşın eşiğinden döndürdüğünü ortaya koydu.

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