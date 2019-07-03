Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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151 yıllık tabanca ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, silah tacirlerine düzenledikleri baskında Nagant marka 1868 yapımı bir tabanca ve Uzi suikast silahı ele geçirdi. Yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Talha Menteş Yeni Şafak
1868 yapımı Nagant marka tabanca
1868 yapımı Nagant marka tabanca

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, bazı şahısların organize bir şekilde ruhsatsız silah ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipleri, aylar süren çalışmaları neticesinde Adıyaman, Bursa ve İstanbul üçgeninde faaliyet gösteren suç örgütünü tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, ilk olarak Adıyaman’da ikamet eden örgüt üyelerinden H.D.’yi elindeki silahı Bursa’da satmaya giderken yakaladı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler; çiğköfte kutusu içine saklanmış vaziyette, 1868 yapımı Nagant marka bir silah buldu.

KAMERA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Operasyonun çapını genişleten ekipler, İstanbul ve Bursa’da bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, binlerce fişek ve av fişeği, tabanca şarjörleri ile tabanca kılıfları ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların arasında Uzi suikast silahının da bulunması dikkat çekti. Yakalanan 6 şahıs tutuklandı.

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