Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
ANKARA

​16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

Türkiye koronavirüs salgını tedavisinde kritik önem taşıyan solunum cihazında kısa sürede yerli üretimde sınıf atladı. 14 gün gibi kısa sürede üretim aşamasına getirilen solunum cihazları 16 ülkeye ihraç edildi. Bugüne kadar 60 bin cihaz hibe ya da ihraç edildi. Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince geliştirilen cihazlar, ‘Made in Türkiye’ etiketiyle dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Kovid-19 sürecinde geliştirdiği milli solunum cihazını 16 ülkeye ihraç etti. Yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliği sebebi ile yatan hastalara uygulanan tedavinin en önemli unsuru olan solunum cihazı Sağlık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının girişimleriyle 14 gün gibi kısa bir sürede üretim aşamasına gelmişti.

DÜNYANIN DÖRT TARAFINA

Türkiye’deki kamu ve üniversite hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı- sıra ‘Made in Türkiye’ etiketli bu cihazlar, dünyanın dört bir yanındaki 16 ülkeye Kovid-19 ile mücadele kapsamında hibe ya da ihraç edildi. Bu ülkeler arasında Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Ekvador, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, K.K.T.C, Kolombiya, Libya, Lübnan, Nijer, Nijerya, Romanya, Somali bulunuyor. Nisanda ilk tanıtımı sonrasında hızla üretime geçirilen cihazlardan 60 binden fazlasının ihracı gerçekleşti.

YAŞAMSAL ÖNEMDE

Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan yoğun bakım solunum cihazı, yoğun bakımlar ünitelerinde solunum yetmezliği sebebi ile yatan hastalara uygulanan tedavinin en önemli unsuru.

BİYOVENT, ASELSAN, BAYKAR VE ARÇELİK

  • Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince salgın döneminde geliştirilen yerli solunum cihazı 14 gün gibi kısa bir süre içerisinde seri üretimine geçmişti. Yerli solunum cihazında ilk teslimat Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle 20 Nisan’da yapılmıştı. Yerli ve milli solunum cihazlarında 20 tanesi, mayıs ayında tanesi 17 bin 500 dolardan Litvanya’ya satılmıştı.

Türkiye'de 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında hızlı düşüş
KORONAVİRÜS
Türkiye'de 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında hızlı düşüş
Abone Ol Google News
2023 zafer yılımız olacak

2023 zafer yılımız olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı.
Bebekleri fareler kemiriyor!

Bebekleri fareler kemiriyor!

​Yunanistan'da mülteciler insanlık dışı şartlarda yaşıyor.
Yoğun bakımda facia

Yoğun bakımda facia

Hastanede oksijen tüpü patladı: 10 ölü!
İhracat treni<br>Çin'e vardı

İhracat treni
Çin'e vardı

​Demir yolu taşımacılığında zafer.
CHP’li belediye bataklık olmuş

CHP’li belediye bataklık olmuş

​Adana güne rüşvet operasyonu ile uyandı.
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

​14 günde seri üretime geçilmişti.

Libya'da<br>lojistik üssü olsun

Libya'da
lojistik üssü olsun

​10 milyar dolarlık ihracat hedefi.
Pandemi siber korsanlığı artırdı

Pandemi siber korsanlığı artırdı

​Bakanlık raporunda çarpıcı sonuçlar.
Fenerbahçe 'düşüyor'

Fenerbahçe 'düşüyor'

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı.
'Yolların ayrılması geç değil'

'Yolların ayrılması geç değil'

Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı.
'Söyleyecek <br>bir şey yok'

'Söyleyecek
bir şey yok'

​Erol Bulut, istifa beklentilerine yanıt verdi.
Polisten <br>alkışlanacak hareket

Polisten
alkışlanacak hareket

"​Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin."
VAR görüntüsü <br>kafaları karıştırdı

VAR görüntüsü
kafaları karıştırdı

​Gaziantep-Fenerbahçe maçında tartışılan 'ofsayt' kararı.
Vaka sayısında <br>hızlı düşüş

Vaka sayısında
hızlı düşüş

​Sağlık Bakanlığı son bilgileri açıkladı.
TSK'dan <br>gövde gösterisi

TSK'dan
gövde gösterisi

​İzmir'den nefes kesen fotoğraflar.
Trabzonspor<br> geriden geldi

Trabzonspor
geriden geldi

Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.