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İSTANBUL

17-25 Aralık operasyonunun evrakı Akın İpek'in kasasından çıktı

17-25 Aralık operasyonunun evrakı Akın İpek'in bilgisayarından çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yargı üyelerince 17-25 Aralık 2013'te gerçekleştirilen hükümeti devirmeye yönelik operasyonlarının evrakları, örgütün tepe yöneticilerinden firari Hamdi Akın İpek'in TMSF'ye devredilen şirketi Koza-İpek Holding'de ortaya çıktı.

AA
Firari FETÖ'cü Akın İpek.
Firari FETÖ'cü Akın İpek.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı İpek'in el konulan şirketi Koza-İpek Holding'de yapılan aramada elde edilen dijital materyallere ilişkin inceleme raporunda, 17-25 Aralık 2013'teki hükümeti devirmeye yönelik operasyonlara ait ses kayıtları, fiziki takip tutanakları ve HTS kayıtlarının şirket bilgisayarlarında bulunduğu anlaşıldı.

  • Raporda, Koza-İpek Holding'in Ankara'daki merkezinde yapılan aramalarda geçmişte genel müdür olarak çalışan Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun odasında ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği, materyaller arasında fezleke halinde hazırlanmış olan 17 Aralık operasyona dair çok sayıda ses kaydı, fiziki takip tutanağı ve HTS kaydı olduğu aktarıldı.

Yasal olmayan yollardan elde edildi

"Hizmete özel" ve "gizlilik dereceli" olan evrakların, Hasırcıoğlu'nun bilgisayarında bulunmasının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu ifade edilen raporda, soruşturma evraklarının yasal olmayan yollardan elde edilerek dijital ortamda saklandığı belirtildi.

Söz konusu operasyonu yapan savcıların örgütle bağına da değinilen raporda, evrakların örgüt mensuplarınca Koza-İpek Holding'e ve Hasırcıoğlu'na ulaştırılmış olabileceği belirtilerek, "FETÖ'ye yakın olarak bilinen haber sitelerinde ve ulusal basının soruşturmalarda adı geçen şahıslarla ilgili yapmış oldukları haberleri bu bilgi notundan alarak ulusal basına aktarılmış olabileceği değerlendirilmektedir." denildi.

"Bu işletmeler örgütün bir parçası"

Holdingin, Koza Altın Maden Jeoloji bölümünden ele geçirilen dijital materyallerde de FETÖ'nün 25 Aralık hükümeti devirmeye yönelik operasyonlarının belgeleri bulundu.

Çoğunluğu ses kaydı şeklindeki belgeler arasında, devlet büyüklerine ait olduğu iddiasıyla servis edilen belgelerin, "FETÖ üyelerince sızdırılarak, diğer örgüt üyelerince medyaya servis edildiği" kaydedildi.

Raporda ayrıca, "Koza-İpek Holding'ten elde edilen deliller, bu operasyonların meşruiyeti ve düşman olarak gördüğü hükümet ve devleti aşağılayıcı paylaşımlar yapmaları, ticari işletme olarak bilinen kurumun siyasetten çok da uzak olmadığını, terör örgütü liderinin amaçları ve direktifleri doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu işletmelerin terör örgütünün bir parçası olduğunu açıkça göstermektedir." değerlendirmesine yer verildi.

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