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18 ilde DEAŞ'a 'Gürz-26' operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

18 ilde DEAŞ'a 'Gürz-26' operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

08:2926/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-26' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 20'si tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 'GÜRZ-26' operasyonları düzenlendi.

18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-26' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 20'si tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.


#DEAŞ
#Gürz-26
#Afyonkarahisar
#Aydın
#Bursa
#Erzurum

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