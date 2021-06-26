1,9 dolarla yaşıyorlar

YÜZDE 94 BU DURUMDA

2020 sonu ve 2021 başını kapsayan çalışmada, başkentte yaşayan 600 ailenin yaşam koşulları incelendi. Yoksul, orta ve yüksek gelirli olmak üzere 3 mahalleden farklı sosyal sınıflarla görüşüldü. Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 94’ünden fazlasının, kişi başına günlük 1,9 dolar gelirle yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi. 2018-2020 arasında et ve yumurta gibi ürünlerin tüketiminin varlıklılar arasında da azaldığı belirlendi. Orta ve üst sınıftaki ailelerin dahi sivil kuruluşlar tarafından sağlanan ayni veya nakdi yardımlarla geçinmeye çalıştığı, nüfusun dörtte birinin yurt dışındaki akrabalarının gönderdiği paralarla hayatlarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

TAM FELAKET

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Haftalık ortalama 52 saati aşan çalışma süresine rağmen insanların yoksulluktan kurtulamadığına, yoksulluğun yalnız Şam’ın fakir mahalleleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Orva Halife, kırsal kesimden daha iyi imkanlara sahip Şam gibi bir şehirde yoksulluk rakamlarının bu boyutlara ulaşmasını felaket olarak yorumladı. Suriyeli araştırmacı tutuklamalar, göç ve savaş nedeniyle gençlerin ülkeyi terk etmesinin ekonomik krizi derinleştirdiğini ifade etti.