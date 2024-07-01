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19 ilde SİBERGÖZ-48 operasyonu: 65 şüpheli yakalandı

'Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-48” operasyonlarında hesaplarında 11 Milyar 400 Milyon TL işlem hacmi bulunan 65 şüpheli yakalandı.

08:40 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:35 - 1/07/2024 Pazartesi
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19 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-48" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.


65 şüpheli yakalandı


Operasyonlarda, hesaplarında 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandı.


Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Trabzon ve Aydın merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde düzenlendi.


Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdan ele geçirildi.




#SİBERGÖZ
#Dolandırıcılık
#Jandarma
#operasyon
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