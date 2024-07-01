19 ilde SİBERGÖZ-48 operasyonu: 65 şüpheli yakalandı

DEM Partililer, Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında operasyon bölgesine girmeye çalıştı. Jandarma buna izin vermedi. Yangını bahane ederek girmeye çalışan DEM'lilerin asıl niyeti saatler sonra gün yüzüne çıktı. Bölgede biri kırmızı kategoride aranan; 6 askerimizin katili 2 terörist vardı. Olayın yaşandığı gecenin sabahında Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiler. Eğer DEM'liler operasyon bölgesine girebilselerdi teröristleri kaçıracaklardı.