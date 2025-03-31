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19 yaşındaki genci yakarak öldürmüşler

19 yaşındaki genci yakarak öldürmüşler

21:5231/03/2025, Pazartesi
AA
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Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da dün bir evde çıkan yangında 19 yaşındaki genç yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında dün çıkan yangında, Doğan Çördük (19) yanarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yangın sırasında evde bulundukları belirlenen Çördük'ün akrabaları A.Ç. (33) ve Ş.Ç. (33) ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çelişkili ifadeler vermeleri ve diğer akrabalarının beyanları doğrultusunda gözaltına alınan A.Ç. ve Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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