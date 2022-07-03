Gündem 20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı
EĞİTİM

20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve bin 4 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi için tıklayınız

Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuz'da yapılacak
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuz'da yapılacak
Kriko ile düzeltmişler

Kriko ile düzeltmişler

​Akılalmaz olay: 24 yıl sonra ortaya çıktı.
Hayat kurtaran refleks

Hayat kurtaran refleks

TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
HDP kongresinde skandal görüntü

20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı.

​Yerleşim yerlerine çok yakın: Söndürme çalışmaları sürüyor.

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

​Omurgasızlarla besleniyorlar: Binlercesi aynı anda görüntülendi.

Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı.

Görüntüler drone ile kaydedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.