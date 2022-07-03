20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve bin 4 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi için tıklayınız

