Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 3 bin 358’i adli, 364’ü idari olmak üzere 3 bin 722 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği 2019 yılı ana kararnamesini açıkladı. Kararnameyle İzmir, Diyarbakır, Eskişehir, Muğla ve Isparta’nın da aralarında bulunduğu 20 ilin başsavcısı değişti. Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi. Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz ise Diyarbakır Başsavcısı oldu. Kararname ile Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri de faaliyete geçirildi.

İZMİR’E BAŞSAVCI DİYARBAKIR’DAN

Kararnameyle 20 il ve 41 ilçe başsavcılığında değişiklikler yapıldı. En kritik atamalardan birisi İzmir’de oldu. Ömer Faruk Aydıner’in Yargıtay üyesi seçilmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı için boşalan koltuğa Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi.

O MAHKEME BAŞKANI İSTİNAFA BAŞKAN OLDU

Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz ise Diyarbakır Başsavcısı oldu. Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da Samsun Başsavcılığı görevine getirildi. Kararname ile Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüsamettin Otçu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek yerleştirilmesiyle ilgili kritik davayı karara bağlandığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, FETÖ’nün 2010 KPSS hırsızlığı davaları ile Rusya’nın Ankara Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davası bulunuyor. Öte yandan, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmayı yürüten Ankara Savcısı Hakan Tural Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, FETÖ’nün 2010 Komiser Yardımcılığı sınavındaki usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmayı yürüten savcı Murat Korkmaz da Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Öte yandan, FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmalarında görevli savcı Üzeyir Karakülah da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi. Öte yandan, kritik darbe davalarına bakan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Uçar da Yargıtay Savcılığı’nda görevlendirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı olan Bülent Dalkıran İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı oldu.

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