2014 yılında yanan orman yeniden yeşerdi

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yeşeren orman ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "2014 yılında, Saimbeyli Sarıçiçek yaylasında çıkan orman yangınının da zarar gören alanların, tekrar yeşile döndüğünü görmek harika bir duygu" dedi.