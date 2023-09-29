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2014 yılında yanan orman yeniden yeşerdi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 2014 yılında çıkan orman yangınında 150 hektar alanın küle döndüğü orman yeniden yeşerdi.

09:32 . 29/09/2023 Cuma
IHA
Yangın sonrası yapılan çalışmalar ile sahaya ekilen kızılçam tohumları boy vererek tohumlar büyüdü ve 1 metreyi aşan genç ağaçlara dönüştü.

Yangın sonrası yapılan çalışmalar ile sahaya ekilen kızılçam tohumları boy vererek tohumlar büyüdü ve 1 metreyi aşan genç ağaçlara dönüştü.

Saimbeyli ilçesinde Sarıçiçek Yaylasında 2014 yılında yanan ve 150 hektar kızılçam ormanın zarar gördüğü arazi yeniden orman oldu. Yangın sonrası yapılan çalışmalar ile sahaya ekilen kızılçam tohumları boy vererek tohumlar büyüdü ve 1 metreyi aşan genç ağaçlara dönüştü.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Kızıl, Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Güngör Köse, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu 2014 yılında yanan ve yeniden yeşeren ormanlık alanda incelemeler yaptı.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yeşeren orman ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "2014 yılında, Saimbeyli Sarıçiçek yaylasında çıkan orman yangınının da zarar gören alanların, tekrar yeşile döndüğünü görmek harika bir duygu" dedi.

#Adana
#Saimbeyli
#Orman
27 dakika önce
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