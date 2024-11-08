2015'ten bu yana bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz '10 Kasım' kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Kabine toplantısını pazar günü Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirecek. Bu adım, 2015’ten bu yana bir ilk olacak.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, pazar günü Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenlenecek. 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyareti sonrası Çankaya Köşkü’nde Atatürk Müzesi’nin açılışı yapılacak.
Kabine Çankaya'da toplanacak
2015'ten beri bir ilk olacak
Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.
- Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.