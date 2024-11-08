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2015'ten bu yana bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz '10 Kasım' kararı

2015'ten bu yana bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz '10 Kasım' kararı

Lokman Özdemir
09:448/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Kabine toplantısını pazar günü Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirecek. Bu adım, 2015’ten bu yana bir ilk olacak.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, pazar günü Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenlenecek. 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyareti sonrası Çankaya Köşkü’nde Atatürk Müzesi’nin açılışı yapılacak.


Kabine Çankaya'da toplanacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anmaya katılacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu haftanın önemine atıfta bulunmak için her zamanki mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Çankaya Köşkü
'nde toplanacak.


2015'ten beri bir ilk olacak


Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.


  • Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.



#Anıtkabir
#Çankaya Köşkü
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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