Gündem 2020nin olayı Ayasofya
İSTANBUL

​2020’nin olayı Ayasofya ​

2020’nin olayı Ayasofya

“2020’nin En Beğenilen Olayı” anketinde Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması yüzde 82 ile ilk sırada çıktı. AK Parti’nin Telegram üzerinden yaptırdığı araştırmada Azerbaycan’ın Karabağ zaferi yüzde 10, Karadeniz’de doğal gaz bulunması yüzde 8 şeklinde sıralandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ankette, “2002’den bu yana her yıl olduğu gibi 2020’de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok güzel çalışmaya milletçe imza attık” denilerek katılımcılara 2020’nin unutulmaz ve en beğenilen olayı soruldu.
Ankette, “2002’den bu yana her yıl olduğu gibi 2020’de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok güzel çalışmaya milletçe imza attık” denilerek katılımcılara 2020’nin unutulmaz ve en beğenilen olayı soruldu.

AK Parti’nin sosyal medya uygulaması Telegram’da yaptığı 2020’nin en beğenilen ve unutulmaz olayı anketinden Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması çıktı. Ankette, “2002’den bu yana her yıl olduğu gibi 2020’de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok güzel çalışmaya milletçe imza attık” denilerek katılımcılara 2020’nin unutulmaz ve en beğenilen olayı soruldu. Şıklar arasında Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması, Azerbaycan’ın Karabağ zaferi ve Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yer aldı.

Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti
GÜNDEM
Sözcü Gazetesi'ne inceleme: Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak nitelemişti

AÇIK ARA

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu olaylara ilişkin fotoğraflarına da yer verilen ankete katılanların yüzde 82’si Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını seçti. Katılımcıların yüzde 10’u ise Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunmasını işaretlerken, yüzde 8’i Azerbaycan’ın Karabağ zaferini geçen yılın en unutulmaz ve beğenilen olayı olduğunu belirtti.

GÖZ NURU

Anketten Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması çıksa da katılımcılar, yorumlarda “hepsi” diye belirtti. Ayasofya ile ilgili yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

-Hepsi ama Ayasofya göz nuru.

-Hepsi ama Ayasofya hayalimizdi.

-Ayasofya 2020’nin taçlı yıldızıdır.

-2020’nin en güzel olayı Ayasofya’dır.

-Ayasofya bu milletin baş tacı, güzel yarınlarının anahtarıdır.

-Hepsi birbirinden kıymetli ama Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türk İslam tarihinin dönüm noktasıdır.

-Büyük ve bağımsız bir Türkiye’nin müjdecisi olan bu üç gelişme de birbirinden önemlidir. Ancak Ayasofya feth-i mübin sembolüdür.

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