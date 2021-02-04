2021-YKS başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz" dedi.
Değerli adaylarımız,
26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.
Başvurularınızı 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz. pic.twitter.com/mr6TwL7U0x
Değerli adaylarımız,
e-Devlet üzerinden YKS başvurusu yapılabilecek
Aygün, "T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylarımız başvuru merkezlerimize gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt olabilir ve sınav başvurularını yapabilir" diye konuştu.
HES koduna dikkat
Aygün, "Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgilerinizi AİS'e kaydetmeniz gerekmektedir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.