2023’ü bile göremezler: 6'lı masa pembe dizi gibi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu’nda yaptığı konuşmada, CHP’nin başını çektiği 28 Şubat ittifakını sert sözlerle eleştirirken, Mescid-i Aksa konusunda da net mesajlar verdi. Yapılan askeri operasyonlardan, terör örgütü ve yandaşları dışında rahatsız olan kimsenin olmadığına dikkati çeken Erdoğan, “İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahalelerine değinen Erdoğan, “İsrail’le siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır. Tüm dünya sessiz kalsa bile biz Kudüs davasını Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma irademizi en yüksek sesle tekrarlamayı sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

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PEMBE DİZİ GİBİ

“Muhalefetin ve 6 artı 1’li masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Sadece geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha göstermiştir. Vatandaşlarımız 6’lı masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını, bol entrikalı, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor.”

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil diye bir yer kalmayınca HDP'nin de varlık sebebi ortadan kalkacaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'HDP gerçek anlamda bir sivil siyasi parti olmadığını, terör örgütünün payandalığı dışında bir hükmi şahsiyeti bulunmadığını bir kez daha ispatlamıştır.' diye konuştu BiP'te paylaş

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2023’Ü BİLE GÖREMEZLER

“Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini, 2023’ü bile göremeyeceklerdir. Siyaset mühendislikleriyle siyasetçilik oynayanlar, son 20 yıldır defalarca olduğu gibi yine başaramayacaklar, yine hezimete uğrayacaklar, tarih sahnesinden silinip gideceklerdir.”

RAHATSIZ OLANLAR TERÖR YANDAŞI

Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Hareketı’nın amacının sınır güvenliğini garanti altına almak olduğunun altını çizen Erdoğan, “Yaptığımız operasyonlardan terör örgütü ve yandaşları dışında rahatsız olan kimse yoktur. Bu süreçte HDP gerçek anlamda bir sivil siyasi parti olmadığını terör örgütünün payandalığı dışında bir hükmü şahsiyeti bulunmadığını bir kez daha ispatlamıştır. 28 Şubat ittifakının gizli ortağının yularının Kandil’in elinde olduğunu gösteren bu tavrının takdirini milletimize bırakıyorum. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır. Ülkemizi çözüm süreci gibi bir fırsatı dahi değerlendirmekten aciz bu yapının yükünden kurtarmak 2023’ün en önemli kazanımlarından biri olacaktır” dedi.

Gönüllü dönecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarını sorması üzerine “O ne dediyse doğrudur” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklaması hatırlatılarak, “Bayram öncesi Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir karar var mı?” sorusuna ise Erdoğan, “Süleyman Bey’in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Bütün Kuzey Suriye’deki briket evlerin bitişiyle birlikte onların oralara dönüşünü sağlayacağız. Huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri de gönüllü olarak oraya dönecektir” yanıtını verdi.

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