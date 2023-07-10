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2024’te zafer için 2019’un muhasebesi

Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti, mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere de iddialı hazırlanıyor. Bu çerçevede 2019’da kaybedilen büyükşehirlere büyük önem veriliyor. Oluşturulan ekipler, il il başarı ve başarısızlığın nedenlerini arıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

AK Parti kaynakları yürütülen çalışma hakkında, “CHP ve İYİ Parti’nin ortak adaylarının seçimleri kazanmasından ziyade kendi adaylarımızın neden kazanamadığına bakıyoruz. Aday tercihi konusunda eksikliklerin olabileceğini biliyoruz ve bu pürüzün giderilmesi için çalışıyoruz. Sorun hizmetten mi adaydan mı partiden mi kaynaklı buna bakıyoruz. Hem siyasal hem rakamsal araştırmalar yapıyoruz. İlçede adayımız yüzde 65’e yakın oy almış, aynı ilçede büyükşehir belediye başkan adayımıza yüzde 50 oy çıkmış. Rakamların dili burada çok önemli. Bazı il ve ilçelerde Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve belediye seçimi paralel gitmiş, hafif dalgalanmalar yaşamış. Ama öyle yerler var ki kalp grafiği gibi. Burada acaba biz adayla ilgili yanlış bir şey mi yapıyoruz diye soruyoruz? Sayıların dili bize yol gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.



#Siyaset
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#Seçim
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