21 ilde düğmeye basıldı: 96 şüpheli yakalandı

09:429/01/2026, Cuma
AA
İçişleri Bakanlığı, operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan bir suçlunun yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli operasyonun Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ dahil olmak üzere 21 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya,
"İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık"
bilgisini paylaştı.

Vatandaşların organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, çalışmaların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri genellikle yaşı küçük kişileri çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıklarının, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıklarının ve örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Organize suç örgütlerine yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, başta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.



