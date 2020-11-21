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Gündem Meteorolojiden çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı
İSTANBUL

21 Kasım hava durumu raporunda yağış uyarısı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt, İzmir hava durumu

Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı!

Hafta sonu plan yapacaklar havanın nasıl olacağını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

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İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı bulutlu 17
Adana: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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