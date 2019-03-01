22 yıl sonra aynı yerde

AKParti İnsan Hakları Başkanlığı, 28 Şubat 1997 yılında yaşananları protesto etmek için Beyazıt Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Emine Sare Aydın Yılmaz, Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde dövizlerle alana gelen yüzlerce kadın ve partili, postmodern darbeyi protesto etti.

TARİHTE KARA BİR LEKE

Grup adına basın açıklaması yapan Leyla Şahin Usta, “Bugün artık 28 Şubat’ın acıları ve kederleri ile değil, Türkiye’nin kazandıkları ve başarılarıyla öğünen bir iktidar olarak karşınızdayız. Allah ne 28 Şubat’ı ne de 15 Temmuz’u bir daha bu millete yaşatmasın. O dönemin siyasetinde ekonomisinde veya medyasında yer alıp 28 Şubat darbesini hararetle savunanlar bugün tarihin kara sayfalarında kara bir leke olarak kalmışlardır. Millet aslında buna cevabını vermiştir” dedi.

UNUTMAYALIM Kİ YİNE YAŞANMASIN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından “28 Şubat’ı unutmayalım ki bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın” paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur.”

REKLAM

VAHŞİ BİR SÜREÇTİ

28 Şubat’a ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Türkiye bunu demokratik bir olgunlukla, demokratik tecrübesini işleterek aşmayı bildi. Çok vahşi, yabancı ve dayatmacı bir süreçti. Dolayısıyla her yıl dönümünde hatırlanması, o zaman yaşananların yeniden masaya yatırılması ve bundan sonrası için de değerlendirilmesi gerekiyor” açıklamasında bulunurken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise “28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak” dedi.