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25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ile birlikte, 4 adet otomobil, 9 adet villa/daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL’lik taşınır/taşınmaz mal varlığına ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:40 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 13:58 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyonların videosunu paylaştı.
Bakan Yerlikaya, operasyonların videosunu paylaştı.
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik
Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-21” operasyonunda 156 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin açıklamada şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Samsun, Adana ve Uşak merkezli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Balıkesir, Kayseri, Ankara, Tokat, Bursa, Kilis, Kocaeli, Malatya, İzmir, Ordu, Yalova, Muğla, Mersin, Konya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Sakarya ve Osmaniye’de gerçekleştirilen “Sibergöz-21” operasyonlarında;

Samsun'da

Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Grandpashabet, betcontrust, bethigo, bahsegel, jojobet, joybet, tipobet, casibom, bets10, perabet, superbetin, betsat, imajbet, hepsibirbahis, parobet, milanobet, betgaranti, barsbahis ve marsbahis adlı 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği, 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde MASAK ile koordineli olarak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 Bin TL olduğu,

Adana'da

Adana Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne; Adana, İstanbul ve Konya’da bulunan şüpheli şahısların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yasa dışı bahis siteleriyle anlaşma sağlayarak Ülkemizde de oynanmasına yer ve imkan sağladıkları, üçüncü şahıslara ait banka hesaplarının 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen miktarlar karşılığında temin edildiği, temin edilen bu hesapların Mersin ilinde bulunan ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinde kullandırıldığı ve bu hesaplarda yaklaşık 200 milyon TL işlem hacminin bulunduğu, yatırılan paraların Cep-Bank ve QR kod yönetimiyle nakite çevrilerek çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı,

Uşak'ta:

Uşak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; bir E-Ticaret firma sitesinin sahtesini oluşturarak vatandaşlarla “Kargo Teslim Görevi İle Kazanç” adı altında irtibat kurulup müştekiden 270 Bin TL haksız kazanç elde edildiği ve banka hesaplarında yaklaşık 73 milyon TL para trafiği bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ile birlikte, 4 adet otomobil, 9 adet villa/daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL’lik taşınır/taşınmaz mal varlığına ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu."

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." dedi.

#Sibergöz-21
#Ali Yerlikaya
#Samsun
#Adana
#Uşak
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