​25 maddede görüş birliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Maksimu Sarayı’nda bir araya geldi. Ardından Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirerek ortak basın toplantısı düzenledi.

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İŞ BİRLİĞİ ODAKLI ÇALIŞMAYA BAŞLADIK

Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerde ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, bölgesel konuları değerlendirdiklerini, istişare ettiklerini belirterek, “Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok iş birliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.

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AŞILARI KARŞILIKLI TANIYACAĞIZ

Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm iş birliği noktasında artırmak istiyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloğa, görüşmelere hazırız” diye konuştu.

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GÖRÜŞMEYE VE DİYALOĞA HAZIRIZ