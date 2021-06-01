​25 maddede görüş birliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Maksimu Sarayı’nda bir araya geldi. Ardından Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirerek ortak basın toplantısı düzenledi.
İŞ BİRLİĞİ ODAKLI ÇALIŞMAYA BAŞLADIK
- Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerde ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, bölgesel konuları değerlendirdiklerini, istişare ettiklerini belirterek, “Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok iş birliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.
AŞILARI KARŞILIKLI TANIYACAĞIZ
Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm iş birliği noktasında artırmak istiyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloğa, görüşmelere hazırız” diye konuştu.
GÖRÜŞMEYE VE DİYALOĞA HAZIRIZ
- Çavuşoğlu, iki ülke liderlerinin NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmesinin öngörüldüğünü belirterek, uzun süredir çözüm bekleyen meselelerin ve görüş ayrılıklarının iyi komşuluk, uluslararası iş birliği, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istediklerini vurguladı. Çavuşoğlu, “Bunun için de diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır, bugün bir kez daha teyit ettik. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız. Bu konuda Dendias’la birlikte çalışmaya devam etme konusunda hemfikiriz” dedi.