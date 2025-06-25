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25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

17:4625/06/2025, Çarşamba
IHA
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25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan hakkında "25 yıl 4 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında "25 yıl 4 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#uyuşturucu ticareti
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