25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında "25 yıl 4 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.