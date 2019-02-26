26 Şubat 2019 Salı gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri
26 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri
DHKP-C'li teröristler saklandıkları gizli bölmede yakalandı. Trump'ın başdanışmanı Kushner yarın Ankara'ya geliyor. TSK, tarihinin en büyük deniz tatbikatına hazır. Kredi kartında taksit sayısı 12 aya çıkarıldı. 26 Şubat 2019 Salı gününün öne çıkan haberlerini derledik.
Filistin-İsrail sorununu çözmek için 'Ortadoğu'da barış planı' hazırlayan ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner yarın Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kushner'i kabul etmesi bekleniyor.
DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da sığınakta yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da emniyetimiz, DHKP-C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi.
Mavi Vatan tatbikatı: Çevre ülkelere ve FETÖ'ye en net yanıt
Son dönemlerde gerek Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim, gerek Karadeniz'deki restleşmeler Türkiye'nin çevresinde 'ateş çemberi'nin her geçen gün daha da kızışmasına neden oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve FETÖ eliyle ciddi tahribata uğradığını düşünenlerin 'fırsat kollaması'na yanıt yine silahlı kuvvetlerce veriliyor. Donanmanın şimdiye kadarki en büyük tatbikatı olacak Mavi Vatan, 27 Şubat-8 Mart tarihlerinde yapılacak.
Bahçeli: Beka ile ne ilgisi var diyenlerin niyeti bozuk
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır" diyen Bahçeli, "Yeniden sistem tartışmalarının başlamaması için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalı" ifadesini kullandı.
İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili önemli karar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşımda kullanılan minibüs, taksi ve taksi dolmuşların yaş sınırlarını yükseltti. Karara göre minibüslerde yaş sınırı 10'dan 12'ye, taksilerde 8'den 10 yıla çıkarıldı.
Benzine indirim geldi
ABD Başkanı Trump'ın OPEC'e yönelik mesajının ardından uluslararası piyasalarda fiyatların düşmesi nedeniyle benzinde beklenen indirim gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatında 11 kuruş indirim yapılacak. İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 6 lira 38 kuruşa inmiş olacak. Uzmanlar benzindeki indirimin ardından motorine de indirim gelebileceğine dikkat çekiyor.
Soylu: İBB'ye HDP'yi PKK'yı musallat etmeyin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'daki kanaat önderleri ile buluşmasında, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Soylu, "Ne olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne HDP'yi, PKK'yı musallat etmeyin." dedi.
Türkiye'nin internet altyapısı için imzalar MWC 2019'da atıldı
Türkiye'nin 5G'ye geçme hedefinde bugün önemli bir gelişme yaşandı. Barselona'da düzenlenen ve telekomünikasyon devlerinin katıldığı Mübil Dünya Kongresi'nde ULAK Haberleşme için sözleşme imzalandı.
Erdoğan: 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Bu sabah 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk, polislerimiz onları aldılar" dedi. Erdoğan, "Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: S-400 konusu bitmiştir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin değerleri yok, çıkarları var" dedi. S-400 sorusu üzerineyse, "Bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.
Bakanlık açıkladı: Engel oranları hastalıklara göre güncellendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bakanlığın 100 Günlük eylem planında yer alan 20.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, "Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak" dedi. Selçuk ayrıca, engel oranlarının hastalıklara göre güncellendiğini açıkladı.