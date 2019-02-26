26 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

Vatandaşlar konvoyunun geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptılar. Konvoyu durdurup makam aracından inen Erdoğan vatandaşlara teşekkür etti. Erdoğan, 'Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de işte bu böyle devam ederken 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda bizlere ömür verdikçe biz de devam edeceğiz' dedi. Erdoğan daha sonra kendisine ikram edilen tatlıyı vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti.



