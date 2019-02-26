Gündem 26 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri
POLİTİKA

​26 Şubat 2019 Salı gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri

26 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri

DHKP-C'li teröristler saklandıkları gizli bölmede yakalandı. Trump'ın başdanışmanı Kushner yarın Ankara'ya geliyor. TSK, tarihinin en büyük deniz tatbikatına hazır. Kredi kartında taksit sayısı 12 aya çıkarıldı. 26 Şubat 2019 Salı gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
26 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri
26 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri
  • Kushner 'barış planını' Ankara'ya sunacak
  • Filistin-İsrail sorununu çözmek için 'Ortadoğu'da barış planı' hazırlayan ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner yarın Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kushner'i kabul etmesi bekleniyor.

Kushner 'barış planını' Ankara'ya sunacak
DÜNYA
Kushner 'barış planını' Ankara'ya sunacak
  • DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da sığınakta yakalandı
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da emniyetimiz, DHKP-C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi.

DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da sığınakta yakalandı
GÜNDEM
DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da sığınakta yakalandı
  • Mavi Vatan tatbikatı: Çevre ülkelere ve FETÖ'ye en net yanıt
  • Son dönemlerde gerek Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim, gerek Karadeniz'deki restleşmeler Türkiye'nin çevresinde 'ateş çemberi'nin her geçen gün daha da kızışmasına neden oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve FETÖ eliyle ciddi tahribata uğradığını düşünenlerin 'fırsat kollaması'na yanıt yine silahlı kuvvetlerce veriliyor. Donanmanın şimdiye kadarki en büyük tatbikatı olacak Mavi Vatan, 27 Şubat-8 Mart tarihlerinde yapılacak.

Mavi Vatan tatbikatı: Çevre ülkelere ve FETÖ'ye en net yanıt
GÜNDEM
Mavi Vatan tatbikatı: Çevre ülkelere ve FETÖ'ye en net yanıt
  • Bahçeli: Beka ile ne ilgisi var diyenlerin niyeti bozuk
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır" diyen Bahçeli, "Yeniden sistem tartışmalarının başlamaması için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalı" ifadesini kullandı.

Bahçeli: Beka ile ne ilgisi var diyenlerin niyeti bozuk
GÜNDEM
Bahçeli: Beka ile ne ilgisi var diyenlerin niyeti bozuk
  • İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili önemli karar
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşımda kullanılan minibüs, taksi ve taksi dolmuşların yaş sınırlarını yükseltti. Karara göre minibüslerde yaş sınırı 10'dan 12'ye, taksilerde 8'den 10 yıla çıkarıldı.

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili önemli karar
EKONOMİ
İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili önemli karar
  • Benzine indirim geldi
  • ABD Başkanı Trump'ın OPEC'e yönelik mesajının ardından uluslararası piyasalarda fiyatların düşmesi nedeniyle benzinde beklenen indirim gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatında 11 kuruş indirim yapılacak. İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 6 lira 38 kuruşa inmiş olacak. Uzmanlar benzindeki indirimin ardından motorine de indirim gelebileceğine dikkat çekiyor.

Benzine indirim geldi
EKONOMİ
Benzine indirim geldi
  • Soylu: İBB'ye HDP'yi PKK'yı musallat etmeyin
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'daki kanaat önderleri ile buluşmasında, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Soylu, "Ne olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne HDP'yi, PKK'yı musallat etmeyin." dedi.

Soylu: İBB'ye HDP'yi PKK'yı musallat etmeyin
GÜNDEM
Soylu: İBB'ye HDP'yi PKK'yı musallat etmeyin
  • Türkiye'nin internet altyapısı için imzalar MWC 2019'da atıldı
  • Türkiye'nin 5G'ye geçme hedefinde bugün önemli bir gelişme yaşandı. Barselona'da düzenlenen ve telekomünikasyon devlerinin katıldığı Mübil Dünya Kongresi'nde ULAK Haberleşme için sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin internet altyapısı için imzalar MWC 2019'da atıldı
TEKNOLOJİ
Türkiye'nin internet altyapısı için imzalar MWC 2019'da atıldı
  • Erdoğan: 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk
  • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Bu sabah 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk, polislerimiz onları aldılar" dedi. Erdoğan, "Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk
GÜNDEM
Erdoğan: 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk
  • Bakan Çavuşoğlu: S-400 konusu bitmiştir
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin değerleri yok, çıkarları var" dedi. S-400 sorusu üzerineyse, "Bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: AB'nin değerleri yok çıkarları var
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: AB'nin değerleri yok çıkarları var
  • Bakanlık açıkladı: Engel oranları hastalıklara göre güncellendi
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bakanlığın 100 Günlük eylem planında yer alan 20.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, "Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak" dedi. Selçuk ayrıca, engel oranlarının hastalıklara göre güncellendiğini açıkladı.

Bakanlık açıkladı: Engel oranları hastalıklara göre güncellendi
GÜNDEM
Bakanlık açıkladı: Engel oranları hastalıklara göre güncellendi

Sanatçılardan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
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Aralarında Emel Sayın, Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy,Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için doğum günü pastası kesti.
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Giresun'a hareketinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyen sanatçılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi.
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Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 3 katlı pasta, konukevine getirildiği sırada kameralar tarafından görüntülendi.
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Emel Sayın
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Tolgahan Sayışman
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Murat Dalkılıç
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Hasan Kaçan
Sanatçılardan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Türkiye'nin önde gelen birçok sanatçısı bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Dynamic Manta tatbikatında Türkiye rüzgarı
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NATO'nun denizaltılara karşı hava, su üstü ve denizaltı arasındaki iş birliğini geliştirmek ve eğitim sağlamak amacıyla düzenlediği Dynamic Manta-2019 tatbikatı başladı.
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İtalya Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikata NATO üyesi Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD'den 3 binden fazla denizci ve hava personeli katılıyor.
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Müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerine ait 24 parça yüzer, uçar ve dalar unsurun da tatbikata katılımı öngörülüyor.
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Katılımcılar, gerçekçi bir senaryoyla İtalya'nın Sicilya kıyısında ulusal ve uluslararası sularda NATO sınırlarını tehdit eden denizaltılara karşı hava, su üstü ve denizaltı iş birliğini geliştirecek.
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Tatbikat aynı zamanda Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirme ve deniz güvenliğini sağlama, ortak deniz eğitimleri gerçekleştirme ve NATO'nun askeri varlığını göstermeyi hedefliyor.
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TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ DESTEK
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NATO tatbikatlarına en fazla destek sağlayan deniz kuvvetleri arasında yer alan Türkiye, Dynamic Manta-2019'da da varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.
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Türk Deniz Kuvvetleri, tatbikata, TCG Gelibolu Fırkateyni, TCG Gür Denizaltısı ve bir Deniz Karakol Uçağı (P-235) ile katılıyor.
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Tatbikat 8 Mart'a kadar sürecek.
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Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
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Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
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Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
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Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
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Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
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Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
Title
Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
Title
Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
Title
Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
Title
Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
Title
Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
Title
Exercise Dynamic Manta 2019 begins in Italy
Dynamic Manta tatbikatında Türkiye rüzgarı
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun “Dynamic Manta-2019" tatbikatına TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyni ile iştirak edildiğini duyurdu.


İnternetsiz kaç gün durabilirsiniz
OYNAT 01:18
İnternetsiz kaç gün durabilirsiniz
Akıllı telefonunuzu elinizden düşürmüyor, mesaj veya bildirim gelmemesine rağmen tuş kilidini açıp internete mi giriyorsunuz? İnternetsiz kaç gün durabilirsiniz diye sorduk. Cevaplar ilginç...

DSP Genel Başkanı Aksakal: Atatürk'ü istismar ederek ayakta kalıyorlar
OYNAT 02:08
DSP Genel Başkanı Aksakal: Atatürk'ü istismar ederek ayakta kalıyorlar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin seçim ofisini açan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, burada CHP'yi eleştirerek, 'Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. İyi niyetli seçmenim, 'Aman Atatürk kurmuş partiyi, halel gelmesin' diyor. Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbiri kalmamış ki bu partide.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi
OYNAT 02:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi
Vatandaşlar konvoyunun geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptılar. Konvoyu durdurup makam aracından inen Erdoğan vatandaşlara teşekkür etti. Erdoğan, 'Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de işte bu böyle devam ederken 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda bizlere ömür verdikçe biz de devam edeceğiz' dedi. Erdoğan daha sonra kendisine ikram edilen tatlıyı vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti.
Terörle ittifak halindeler

Terörle ittifak halindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da muhalefete tepki gösterdi.
Trabzonspor yarı final için sahada

Trabzonspor yarı final için sahada

​Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu.
26 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri

Ankaraya geliyor

Ankaraya geliyor

Trump'ın danışmanı Kushner, hazırladığı barış planını sunacak.
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

​Ateş çemberine en net yanıt: 3 denizde aynı anda tatbikat.
Çürük siyasetçiler bekayı hafife alıyor

Çürük siyasetçiler bekayı hafife alıyor

​MHP Lideri Bahçeli: 31 Mart'ta hezimete uğrayacaklar.
Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

​11 kuruşluk indirim bu gece geçerli olacak.
ULAK için imzalar atıldı

ULAK için imzalar atıldı

​Türkiye'nin internet altyapısı için önemli adım.

AB samimi değil

AB samimi değil

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresunlulara hitap etti.
DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

İstanbul'da bu sabah 7 terörist böyle yakalandı.
S-400 konusu bitmiştir

S-400 konusu bitmiştir

​Bakan Çavuşoğlu'ndan, AB ve S-400 açıklaması.
Engellioranları değişti

Engellioranları değişti

​Bakanlık yeni dönemdeki değişiklikleri duyurdu.
İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

​Bakan Soylu, seçmenlere bu sözlerle seslendi.
Yaşları yükseltildi

Yaşları yükseltildi

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili yeni karar.
Adaylığı reddedildi

Adaylığı reddedildi

​​CHP'li Saruhan'ın Bodrum'daki adaylığı düşürüldü.
Vatandaşlarla kutladı

Vatandaşlarla kutladı

Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi.

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