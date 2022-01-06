Gündem 28 Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitiyor?
EĞİTİM

28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitiyor?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5 bin 120 erkek, bin 280 kadın, önlisans mezunu bin 280 erkek, 320 kadın olmak üzere 8 bin öğrenci alınmasına yönelik ön başvuru süresi yarın sona erecek.

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Haber Merkezi AA
28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? 28. Dönem POMEM başvuru ekranı
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Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci adayları için 27 Aralık'ta başlayan ön başvuru süreci 7 Ocak Cuma saat 23.59'da bitecek.

POMEM başvuru ekranı

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçlarıyla tebligat yapılmayacak.

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